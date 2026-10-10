Thêm kỹ năng, phản xạ ứng phó với tội phạm cướp ngân hàng

ANTD.VN - Sáng 10-10, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã phối hợp với Ngân hàng Vietcombank tổ chức diễn tập phương án ứng phó các tình huống cướp, gây rối trật tự tại Ngân hàng năm 2026.

Đây là một trong những hoạt động tích cực hưởng ứng phong trào thi đua Ba nhất của Phòng An ninh kinh tế.

Phát biểu khai mạc buổi diễn tập, bà Cao Hương Giang, Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thành Công nêu rõ, công tác bảo đảm an ninh, an toàn hoạt động ngân hàng luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình

Trong bối cảnh tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp, việc chủ động xây dựng, rà soát và tổ chức diễn tập các phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng, xử lý tình huống và phối hợp giữa các lực lượng tại chỗ để đảm bảo an toàn tính mạng cho cán bộ, cho khách hang và đảm bảo tài sản của Ngân hàng.

Thông qua diễn tập không chỉ kiểm tra tính khả thi, hiệu quả của các phương án đã xây dựng mà còn đánh giá năng lực phối hợp giữa các đơn vị với lực lượng Công an và các cơ quan chức năng; cũng là dịp để cán bộ nhân viên trực tiếp tham gia thực hành, rèn luyện kỹ năng nhận diện rủi ro, bình tĩnh xử lý tình huống và thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ khi xảy ra sự cố.

PGS.TS Đại tá Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự Học viện CSND trao đổi tại chương trình

Sau phần khai mạc, PGS.TS Đại tá Doãn Xuân Hùng, Trưởng khoa Cảnh sát hình sự Học viện CSND đã có những chia sẻ về phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, những điều cần ứng phó nhanh khi đối diện với các đối tượng cướp ngân hàng…

Trước khi bước vào nội dung diễn tập, Thiếu tá Bùi Thanh Bình và Thiếu tá Trần Đình Cảnh, giảng viên Khoa Cảnh sát hình sự Học viện CSND đã tuyên truyền những nội dung thiết thực, phong phú, đa dạng về bức tranh toàn cảnh tội phạm cướp ngân hàng; phân tích cụ thể tình huống các vụ cướp ngân hàng nghiêm trọng để chủ động có biện pháp phòng ngừa; nhận diện đối tượng có nguy cơ cướp tài sản tại ngân hàng, các kỹ năng khi đối diện với đối tượng, công tác phối hợp giữa nhân viên ngân hàng với bảo vệ, lực lượng công an cơ sở, cách xử lý tình huống, ứng phó của cán bộ, nhân viên, bảo vệ ngân hàng, khi trụ sở ngân hàng bị cướp tấn công...

Đại tá Doãn Xuân Hùng chia sẻ cách nhận diện đối tượng nghi vấn có biểu hiện cướp ngân hàng

Buổi tập huấn trở nên sôi động, thú vị hơn khi các giảng viên Học viện Cảnh sát tổ chức những tình huống thực nghiệm ngay tại hiện trường.

Kết thúc phần lý thuyết, nhân viên các chi nhánh Ngân hàng Vietcombank đã được chứng kiến tình huống diễn tập ứng phó tội phạm cướp ngân hàng do Học viện CSND và Phòng CSHS CATP Hà Nội phối hợp thực hiện.

Đánh giá buổi diễn tập, Đại tá Mai Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP Hà Nội khẳng định qua diễn tập góp phần nâng cao nhận thức và từng bước tích lũy kỹ năng, phản xạ ứng phó với tình huống.

Theo Đại tá Mai Tùng Lâm, trên thực tế, tình huống diễn ra “muôn hình vạn trạng” không giống như diễn tập. Tuy nhiên nếu ngân hàng tăng cường tập huấn, diễn tập sẽ góp phần hình thành kỹ năng, sau đó trở thành phản xạ; từ đó góp phần làm tốt hơn hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng, vừa phối hợp cùng với lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Bà Cao Hương Giang, Phó Giám đốc Vietcombank Chi nhánh Thành Công phát biểu tại chương trình

Đại tá Mai Tùng Lâm đề nghị để đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả, các ngân hàng cần đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn; có kỹ năng xử lý truy vết; tiếp tục nghiên cứu thêm về các tình huống tội phạm cướp ngân hàng…

“Tới đây, khi CATP triển khai hệ thống camera kết nối chia sẻ dữ liệu, rất mong nhận được sự đồng hành phối hợp của các ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm đặc biệt là phòng chống tội phạm theo các phương thức mới và cái hình thái mới trong tương lai” – Đại tá Mai Tùng Lâm đề nghị.

Một vài hình ảnh tại buổi diễn tập: