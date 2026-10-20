Thêm 43 di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh của Hà Nội được xếp hạng

ANTD.VN - Nhiều di tích tại xã Hát Môn, Suối Hai, Phúc Sơn, Đa Phúc, Kim Anh, Trung Giã... vừa được thành phố xếp hạng di tích lịch sử.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà vừa ký ban hành Quyết định số 5832/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định, các di tích được xếp hạng gồm: di tích tại xã Hát Môn; di tích tại xã Suối Hai; di tích tại xã Phúc Sơn; di tích tại xã Hòa Xá; di tích tại xã Dân Hòa; di tích tại xã Đa Phúc; di tích tại xã Ứng Hòa; di tích tại xã Sóc Sơn; di tích tại xã Kim Anh; di tích tại xã Trung Giã và di tích tại xã Nội Bài.

Danh sách các di tích được xếp hạng bao gồm nhiều công trình đình, chùa, đền, miếu và quán có giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nghệ thuật.

Tiêu biểu như: Chùa Báu (Linh Bảo tự), Chùa Cả (Sùng Nghiêm tự), Chùa Đại Điền (Phúc Điền tự), Đình Tế Giáp, Đình Trung Bảo Lộc, Quán Thuấn Nhuế Nội tại xã Hát Môn; Đền Nam Cung tại xã Suối Hai; Quán Trung (đền Vĩnh Lạc) tại xã Phúc Sơn; Đền Phù Lưu Hạ, Chùa Soi (An Khánh tự) tại xã Hòa Xá; cùng các di tích tại xã Đa Phúc như Đình Cốc Lương, Đình Kim Trung, Đình Yên Tàng, Chùa Phú Tàng (Phổ Quang tự), Chùa Cốc Lương (Cốc Lương tự) và Đình Đại Tảo.

Tại các xã Sóc Sơn, Kim Anh, Trung Giã và Nội Bài, nhiều di tích cũng được công nhận, trong đó có Đền Hạ Mã, Đình Xuân Kỳ (đình Cả), Đình Đông Bài, Đình Ninh Cầm, Chùa Vụ Bản, Chùa Thắng Trí (Thanh Vân tự), Chùa Đình Thông, Đình Đõ, Chùa Tân An, Đình Bái Thượng, Miếu Yên Ninh và Chùa Thạch Lỗi (Thiên Lộc tự)...

Khu vực bảo vệ các di tích được xác định theo biên bản và bản đồ khoanh vùng trong hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng.

UBND TP Hà Nội nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được phép của UBND Thành phố.