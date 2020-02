Xem các mẫu thiết kế vé đầy tinh hoa của chặng đua F1 Hà Nội

Hình ảnh trống đồng, hoa sen, nón lá, mặt nạ hay tranh Đông Hồ xuất hiện trên các mẫu vé từ hạng Phổ thông cho đến Kim cương. Theo Ban tổ chức Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020, mỗi tấm vé như một “đại sứ” mang thông điệp về văn hóa Việt tới bạn bè quốc tế.

Vé của chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix có 2 loại, vé điện tử và vé in. Vé điện tử dành cho các hạng vé Phổ thông và Khán đài. Khán giả có thể in vé mang theo, hoặc lưu trên điện thoại khi đến cửa soát vé. Vé in bao gồm vé giấy dành cho hạng vé Phổ thông và Khán đài và vé dạng thẻ cứng có dây đeo đựng trong hộp sang trọng cho hạng vé Doanh nghiệp.

Vòng đua thử (free practice) chặng Hà Nội 2020 sẽ diễn ra vào ngày 3-4 (FP1, FP2) và 4-4 (FP3). Vòng phân hạng (qualifying) khởi tranh ít giờ sau khi FP3 kết thúc. Còn vòng đua chính (race) diễn ra sau đó một ngày, 5-4.

Các mẫu thiết kế vé xem chặng đua F1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020: