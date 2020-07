Thầy trò Park Hang-seo tranh thủ hội quân khi dịch Covid-19 chưa lan rộng

Ba CLB V-League phải cách ly Tính tới ngày 29-7, có ít nhất 3 CLB V-League phải cách ly gồm CLB Đà Nẵng (do đóng quân trên địa bàn đang có dịch Covid-19), CLB Quảng Nam (do có HLV phó từng đến điểm nóng dịch sau đó vẫn sinh hoạt chung với toàn đội) và CLB Than Quảng Ninh (do từng tới Đà Nẵng thi đấu ngày 18-7). Dự kiến đến khoảng ngày 2-8, các CLB trên sẽ hoàn thành quá trình cách ly và cầu thủ trong diện được triệu tập có thể tham gia đợt tập trung đội tuyển.