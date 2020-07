Số phận M.U, Chelsea và Leicester sẽ thế nào trong cuộc đua top 4?

Vòng 37 Premier League đã khép lại với kịch bản không thể hấp dẫn hơn dành cho những fan hâm mộ ưa thích sự kịch tính. Trong khi Chelsea (thua Liverpool 3-5) và Leicester (thua Tottenham 0-3) cùng trắng tay thì M.U cũng để mất điểm ở trận đấu tưởng như dễ dàng trước West Ham.

Cuộc đua top 4 giữa Chelsea, M.U và Leicester hấp dẫn đến phút chót

Quỷ đỏ bị dẫn bàn khi bị thổi 11m vì Pogba để bóng chạm tay trong vòng cấm, trước khi gỡ hòa 1-1 nhờ công của tài năng trẻ Greenwood. Dù chỉ giành được 1 điểm, nhưng M.U vẫn vươn lên vị trí thứ 3 với 63 điểm như Chelsea (xếp trên nhờ hiệu số) và hơn Leicester City 1 điểm.

Vấn đề là ở vòng hạ màn mùa giải năm nay vào tối Chủ nhật (26-7) tới, M.U sẽ đối đầu trực tiếp với Leicester. Đây đích thị là trận chung kết của cả mùa giải vì tấm vé dự Champions League. Màn chạm trán trên sân King Power hứa hẹn sẽ diễn ra theo cách nghẹt thở và "đau tim" nhất, khi nhà cựu vô địch Leicester phải bằng mọi giá giành chiến thắng, còn M.U cũng phải chiến đấu vì tương lai của mình.

Ở trận đấu cùng giờ, Chelsea chỉ phải tiếp Wolves trên sân nhà. Mặc dù đối thủ này vẫn đang ganh đua dự Europa League mùa tới, nhưng rõ ràng Wolves vẫn dễ chịu hơn nhiều với thầy trò HLV Frank Lampard nếu so với màn đối đầu sinh tử giữa Lei và M.U. Nhất là khi Chelsea chỉ cần 1 điểm là chắc chắn kết thúc mùa giải trong top 4 mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu kia.

Trong trường hợp Chelsea trắng tay, họ cần hy vọng M.U đánh bại Leicester. Bằng không, chỉ cần "Bầy cáo" có được ít nhất 1 trận hòa, The Blues sẽ bị đánh bật khỏi top 4 vì lúc này, hiệu số của họ thấp hơn nhiều so với của Leicester: +13 so với +28.

BXH Ngoại hạng Anh 2019/20 sau 37 vòng