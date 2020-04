1. Đã 1 tháng kể từ khi Ronaldinho và anh trai bị giam giữ ở nhà tù Agrupacion Especializada sau khi dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay. Cựu sao Barca đối mặt với án tù 6 tháng và nhiều lần thất bại trong việc xin tại ngoại, vì cảnh sát muốn giữ anh lại để mở rộng điều tra đường dây làm giấy tờ giả. Trong ảnh, Ronaldinho tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của mình do nhà tù tổ chức hôm 21-3 vừa qua. 2. Là huyền thoại của Man United, George Best từng lâm vào cảnh tù tội khi lái xe trong lúc say rượu và hành hung một cảnh sát vào năm 1984. 3. Rất nhiều tài năng bóng đá Anh nghiện rượu và Tony Adams là một trong số đó. Trong thời gian khoác áo Arsenal đầu những năm 1990, Adams say khướt và lái xe đâm thẳng vào bức tường gần nhà. Nồng độ cồn trong máu của cựu trung vệ này cao hơn 27 lần so với mức cho phép và anh bị kết án 4 tháng tù. Tuy nhiên, Adams được thả sau 57 ngày. 4. Thời điểm còn đá cho Crystal Palace, Ian Wright phải ngồi tù trong 2 tuần vì tội trốn thuế và trốn mua bảo hiểm cho 2 chiếc ô tô của mình. 5. Không khó để lý giải vì sao Barton được gọi là “gã điên”. Tính khí nóng nảy và điên khùng của cựu tiền vệ này từng khiến anh phải ngồi tù hơn 2 tháng, vì tội đấm túi bụi một thiếu niên bên ngoài cửa hàng ăn nhanh ở Liverpool năm 2007. 6. Từng là niềm hy vọng của Man City, nhưng Adam Johnson tự đánh mất mình vì lối sống lệch lạc. Tháng 3-2016, khi đang chơi cho Sunderland, Johnson bị tòa án Anh tuyên án 6 năm tù giam vì “quan hệ” với trẻ vị thành niên. 7. Là tài năng sáng giá nhất Brazil thế hệ trước Neymar, nhưng “tiểu Pele” Robinho chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vì thói hư tật xấu ngoài sân cỏ. Năm 2013, Robinho tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể tại Milan và bị kết án 9 năm tù. 8. Từng là hậu vệ phải sáng giá nhất châu Âu, nhưng Aurier cũng đánh mất mình bởi tật ăn chơi thiếu kiểm soát. Tháng 9-2016, Aurier bị phạt 2 tháng tù và nộp 2.100 euro do tấn công một cảnh sát khi đang say rượu.

1. Đã 1 tháng kể từ khi Ronaldinho và anh trai bị giam giữ ở nhà tù Agrupacion Especializada sau khi dùng hộ chiếu giả nhập cảnh vào Paraguay. Cựu sao Barca đối mặt với án tù 6 tháng và nhiều lần thất bại trong việc xin tại ngoại, vì cảnh sát muốn giữ anh lại để mở rộng điều tra đường dây làm giấy tờ giả. Trong ảnh, Ronaldinho tại bữa tiệc sinh nhật lần thứ 40 của mình do nhà tù tổ chức hôm 21-3 vừa qua. 2. Là huyền thoại của Man United, George Best từng lâm vào cảnh tù tội khi lái xe trong lúc say rượu và hành hung một cảnh sát vào năm 1984. 3. Rất nhiều tài năng bóng đá Anh nghiện rượu và Tony Adams là một trong số đó. Trong thời gian khoác áo Arsenal đầu những năm 1990, Adams say khướt và lái xe đâm thẳng vào bức tường gần nhà. Nồng độ cồn trong máu của cựu trung vệ này cao hơn 27 lần so với mức cho phép và anh bị kết án 4 tháng tù. Tuy nhiên, Adams được thả sau 57 ngày. 4. Thời điểm còn đá cho Crystal Palace, Ian Wright phải ngồi tù trong 2 tuần vì tội trốn thuế và trốn mua bảo hiểm cho 2 chiếc ô tô của mình. 5. Không khó để lý giải vì sao Barton được gọi là “gã điên”. Tính khí nóng nảy và điên khùng của cựu tiền vệ này từng khiến anh phải ngồi tù hơn 2 tháng, vì tội đấm túi bụi một thiếu niên bên ngoài cửa hàng ăn nhanh ở Liverpool năm 2007. 6. Từng là niềm hy vọng của Man City, nhưng Adam Johnson tự đánh mất mình vì lối sống lệch lạc. Tháng 3-2016, khi đang chơi cho Sunderland, Johnson bị tòa án Anh tuyên án 6 năm tù giam vì “quan hệ” với trẻ vị thành niên. 7. Là tài năng sáng giá nhất Brazil thế hệ trước Neymar, nhưng “tiểu Pele” Robinho chưa bao giờ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp vì thói hư tật xấu ngoài sân cỏ. Năm 2013, Robinho tham gia vụ cưỡng hiếp tập thể tại Milan và bị kết án 9 năm tù. 8. Từng là hậu vệ phải sáng giá nhất châu Âu, nhưng Aurier cũng đánh mất mình bởi tật ăn chơi thiếu kiểm soát. Tháng 9-2016, Aurier bị phạt 2 tháng tù và nộp 2.100 euro do tấn công một cảnh sát khi đang say rượu.