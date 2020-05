1. Kai Havertz. Ở tuổi 20, Havertz đã là mục tiêu săn đuổi của hàng loạt ông lớn ở khắp châu Âu. Mùa này, sao trẻ nước Đức đã ghi 10 bàn thắng và đóng góp 8 kiến tạo cho Leverkusen trên mọi đấu trường. Người ta dự đoán Leverkusen sẽ không thể giữ chân được Kai Havertz lâu nữa. 2. Nicolo Zaniolo. AS Roma từng sản sinh ra những cầu thủ mang tính biểu tượng như Francesco Totti hay De Rossi, và bây giờ đến lượt Nicolo Zaniolo tiếp bước truyền thống đó. Mới 20 tuổi, Zaniolo đã cho thấy những phẩm chất tuyệt vời để theo bước đàn anh Totti. Được nhiều CLB lớn săn đón và đây là lúc Zaniolo chứng minh lòng trung thành của mình. 3. Jadon Sancho là cái tên được nhắc đến quá nhiều trong thời gian gần đây, nhưng không thể loại Sancho khỏi danh sách vì anh mới chỉ 20 tuổi. Tiền vệ người Anh được nhiều CLB theo sát, nhưng dường như đang chỉ ngả về phía M.U, đội sẵn sàng chiêu mộ anh với 100 triệu bảng và trao áo số 7 huyền thoại. 4. Ferran Torres. Sao trẻ người Tây Ban Nha trưởng thành từ lò đào tạo Valencia, đang có mùa giải 2019/2020 nổi bật (6 bàn và 7 kiến tạo tính đến thời điểm này). Sở trường là chạy cánh, Torres có thể lao đi như một cơn gió. Đó là lý do tại sao Liverpool đang làm tất cả để sở hữu “Torres 2.0”. 5. Erling Haaland. Cũng như đồng đội Sancho ở Dortmund, Haaland được nhắc đến rất nhiều trong thời gian gần đây. Sau khi tỏa sáng ở Salzburg với 28 bàn/12 trận, Haaland tiếp tục thăng hoa với 12 bàn cho Dortmund chỉ sau 11 trận. Đó là lý do vì sao Haaland khiến Real Madrid, Juventus, M.U... như “phát điên”. 6. Joao Felix. “Cậu bé vàng” (Golden Boy) 2019 có thể chơi chưa thật nổi bật ở Atletico Madrid, nhưng anh vẫn là tài năng hứa hẹn có thể bùng nổ cả ở CLB lẫn ĐT Bồ Đào Nha trong tương lai gần. 7. Matthijs de Ligt. Bất chấp việc chưa thành công ở Juventus, de Ligt vẫn là trung vệ trẻ hàng đầu châu Âu hiện nay. Đẳng cấp của anh đã được phô diễn, chỉ là chưa hợp thời mà thôi. Nếu Juve muốn bán de Ligt, chắc chắn sẽ có cả tá CLB xếp hàng. 8. Dejan Joveljic. Chỉ vài ngày sau khi bán Luka Jovic cho Real Madrid, Frankfurt đã nhanh chóng chiêu mộ Dejan Joveljic từ Red Star Belgrade. Tài năng 20 tuổi người Bosnia được so sánh với Mauro Icardi, với tầm hoạt động rộng và khả năng dứt điểm sắc sảo bằng hai chân. Người ta dự đoán Dejan Joveljic sẽ sớm đến CLB lớn hơn để tiếp cận đỉnh cao.

