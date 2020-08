1. Ferran Torres. Theo Goal, Man City chuẩn bị chiêu mộ thành công ngôi sao chạy cánh của Valencia - Ferran Torres với cái giá dễ chịu là 36 triệu bảng. Đây hứa hẹn là một món hời của Man Xanh. 2. Kai Havertz. Nhiều nguồn tin ở Đức và Anh đều khẳng định Kai Havertz sẽ là người của Chelsea sau khi được Leverkusen chấp thuận. Cầu thủ 21 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân với The Blues, ký hợp đồng 5 năm đến 2025 và nhận lương 7,1 triệu bảng/năm. 3. Eduardo Camavinga. Việc không chiêu mộ được Pogba khiến Real Madrid phải chuyển sang mục tiêu khác là Eduardo Camavinga (Rennes). Tài năng trẻ này mới 17 tuổi và được đánh giá cao hơn nhiều so với Pogba khi ở cùng độ tuổi. 4. Dayot Upamecano. Sergio Ramos đã bước sang tuổi 34 và HLV Zidane buộc phải tính đến phương án dự phòng. Upamecano là giải pháp tuyệt vời sau màn trình diễn thuyết phục trong màu áo RB Leipzig. 5. Jadon Sancho. M.U được cho là sẽ đón Sancho trong tháng 8 này sau khi được Dortmund “bật đèn xanh” cho chuyển trước 60 triệu bảng, còn phụ phí (khoảng 40 triệu bảng) trả sau dựa theo phong độ và danh hiệu mà tuyển thủ Anh có ở sân Old Trafford. 6. Nathan Ake. Man City sẽ dứt điểm thương vụ Ake ngay trong tháng 8 này. Với sự đa năng khi có thể chơi trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự, Ake hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng của HLV Pep Guardiola. 7. Declan Rice. Chelsea đang bổ sung mạnh mẽ ở mặt trận tấn công, và họ không thể bỏ quên khâu phòng ngự. Đó là lý do Declan Rice, một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của họ và đang chơi rất hay ở West Ham, là giải pháp khả thi nhất khi có thể đá tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. 8. Diogo Dalot. Hậu vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha từng được kỳ vọng ở M.U, nhưng đang gặp khó khăn và sắp được Barca “giải cứu”. Đội chủ sân Nou Camp Barca có thể chiêu mộ Dalot với mức phí khoảng 10 triệu bảng.

1. Ferran Torres. Theo Goal, Man City chuẩn bị chiêu mộ thành công ngôi sao chạy cánh của Valencia - Ferran Torres với cái giá dễ chịu là 36 triệu bảng. Đây hứa hẹn là một món hời của Man Xanh. 2. Kai Havertz. Nhiều nguồn tin ở Đức và Anh đều khẳng định Kai Havertz sẽ là người của Chelsea sau khi được Leverkusen chấp thuận. Cầu thủ 21 tuổi đã đạt thỏa thuận cá nhân với The Blues, ký hợp đồng 5 năm đến 2025 và nhận lương 7,1 triệu bảng/năm. 3. Eduardo Camavinga. Việc không chiêu mộ được Pogba khiến Real Madrid phải chuyển sang mục tiêu khác là Eduardo Camavinga (Rennes). Tài năng trẻ này mới 17 tuổi và được đánh giá cao hơn nhiều so với Pogba khi ở cùng độ tuổi. 4. Dayot Upamecano. Sergio Ramos đã bước sang tuổi 34 và HLV Zidane buộc phải tính đến phương án dự phòng. Upamecano là giải pháp tuyệt vời sau màn trình diễn thuyết phục trong màu áo RB Leipzig. 5. Jadon Sancho. M.U được cho là sẽ đón Sancho trong tháng 8 này sau khi được Dortmund “bật đèn xanh” cho chuyển trước 60 triệu bảng, còn phụ phí (khoảng 40 triệu bảng) trả sau dựa theo phong độ và danh hiệu mà tuyển thủ Anh có ở sân Old Trafford. 6. Nathan Ake. Man City sẽ dứt điểm thương vụ Ake ngay trong tháng 8 này. Với sự đa năng khi có thể chơi trung vệ, hậu vệ trái và tiền vệ phòng ngự, Ake hứa hẹn sẽ là quân bài quan trọng của HLV Pep Guardiola. 7. Declan Rice. Chelsea đang bổ sung mạnh mẽ ở mặt trận tấn công, và họ không thể bỏ quên khâu phòng ngự. Đó là lý do Declan Rice, một cầu thủ xuất thân từ lò đào tạo của họ và đang chơi rất hay ở West Ham, là giải pháp khả thi nhất khi có thể đá tiền vệ phòng ngự lẫn trung vệ. 8. Diogo Dalot. Hậu vệ 21 tuổi người Bồ Đào Nha từng được kỳ vọng ở M.U, nhưng đang gặp khó khăn và sắp được Barca “giải cứu”. Đội chủ sân Nou Camp Barca có thể chiêu mộ Dalot với mức phí khoảng 10 triệu bảng.