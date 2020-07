Người hâm mộ có thể xem tứ kết Cúp Quốc gia ở đâu?

Lùi lịch Cúp Quốc gia vì CLB Than Quảng Ninh Ban đầu, lịch tứ kết Cúp Quốc gia được điều chỉnh tổ chức vào ngày 1-8 và 2-8. Tuy nhiên ngày 28-7, CLB Than Quảng Ninh có công văn gửi VPF đề nghị thay đổi lịch thi đấu. Lý do, ngày 18-7, đội bóng này có đến sân CLB Đà Nẵng thi đấu vòng 10 V-League, vì vậy UBND tỉnh Quảng Ninh yêu cầu toàn thể đội bóng phải cách ly tới hết ngày 2-8. Do vậy, VPF đã thông báo điều chỉnh lần hai, dời lịch tứ kết Cúp Quốc gia tới ngày 4-8.