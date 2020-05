Messi không có cơ hội bảo vệ danh hiệu FIFA The Best

ANTD.VN - Do tác động của dịch Covid-19, lần đầu tiên trong lịch sử, hai giải thưởng cá nhân quan trọng nhất trong năm của bóng đá thế giới là FIFA The Best và Quả bóng Vàng có thể không có chủ nhân.

Bóng đá thế giới trải qua một năm 2020 tê liệt vì Covid-19. Một số giải đấu đã chính thức hủy, trong khi nhiều giải khác ngấp nghé trở lại trong sự cẩn trọng tối đa.

Ra đời cách đây 3 năm, giải The Best của FIFA ngày càng chứng tỏ uy tín trong việc bầu chọn các cá nhân xuất sắc nhất của bóng đá thế giới trong năm. Tuy nhiên, giải The Best năm nay sẽ không thể diễn ra như dự kiến.

Messi giành FIFA The Best 2019

Theo thông tin mới nhất, FIFA đã quyết định hủy sự kiện dự kiến tổ chức vào tháng 9 tại Milan (Italia) này. Không chỉ hủy bỏ lễ trao giải, LĐBĐ thế giới còn quyết định bỏ trống các hạng mục trao thưởng, bao gồm giải Cầu thủ xuất sắc nhất.

Các chuyên gia cho rằng đây là một quyết định hợp tình, hợp lý trong bối cảnh các giải đấu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ligue 1 của Pháp hay VĐQG Hà Lan đều bị hủy bỏ, trong khi những giải đấu lớn còn lại như Premier League, La Liga hay Champions League, Europa League vẫn chưa thể ấn định chính xác thời điểm trở lại, dẫn đến việc khó đánh giá khách quan được phong độ của các ngôi sao.

Bên cạnh giải The Best, một giải thưởng cá nhân danh giá khác là Quả bóng Vàng của tạp chí France Football cũng đang đứng trước nguy cơ phải hủy bỏ. Leo Messi lúc này đang là cầu thủ giành danh hiệu này nhiều nhất, với 6 Quả bóng Vàng, hơn Cristiano Ronaldo 1 danh hiệu.