Loạt trận Champions League và Europa League tuần tới chính thức bị hoãn

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sau khi những giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu như Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga và Ligue 1 bị hoãn, đến lượt hai giải đấu lớn là Champions League và Europa League cũng phải tạm dừng.

Trận lượt về vòng 1/8 Champions League giữa Bayern Munich và Chelsea bị hoãn vô thời hạn

Cụ thể, UEFA đã quyết định tạm hoãn vô thời hạn mọi trận đấu trong khuôn khổ Champions League và Europa League trong tuần tới. Đó là các trận lượt về còn lại của vòng 1/8 hai giải đấu này, trong đó nổi bật có những cuộc đụng độ như Bayern Munich vs Chelsea, Man City vs Real Madrid hay Barcelona vs Napoli.

Hiện chưa rõ ngày những màn đối đầu đỉnh cao trên được tổ lại. Kết quả có thể có sau buổi họp trực tuyến của UEFA vào ngày 17-3 tới, nơi mà tổ chức này có thể còn đưa ra quyết định về việc có hoãn EURO 2020 hay không.

Bóng đá châu Âu đến lúc này đã ghi nhận 3 trường hợp nổi tiếng nhiễm virus Corona, là hậu vệ Daniele Rugani của Juventus, HLV Mikel Arteta của Arsenal và sao trẻ Callum Hudson-Odoi của Chelsea.