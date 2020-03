HLV Thái Lan bị cắt 1 tỷ đồng tiền lương mỗi tháng, ông Park bỏ tiền túi ủng hộ chống dịch Covid-19

Tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đang "đánh" vào túi tiền các liên đoàn, đội bóng và cắt giảm lương được thực hiện như biện pháp giảm tải gánh nặng tài chính thời điểm này.

Hôm nay 31-3, FAT thông báo sẽ cắt giảm 50% tiền lương của toàn bộ cán bộ nhân viên tổ chức này, bao gồm HLV trưởng ĐTQG Thái Lan - Akira Nishino.

HLV Nishino chịu giảm nửa lương giữa mùa dịch Covid-19

"Chúng tôi đã thông báo cho tất cả quan chức, HLV về việc giảm lương, và mong họ hợp tác để vượt qua thời điểm khó khăn này. HLV Nishino cũng không phải là ngoại lệ", Chủ tịch FAT Somyot Poompunmuang nói với Bangkok Post.

Còn theo tờ SMMsport, FAT đã cử Phó tổng thư ký Parit Suphaphong đàm phán với HLV Nishino và các HLV người nước ngoài về chuyện giảm lương mùa dịch.

"Tất cả đều hiểu rõ tình hình và đồng ý giảm 50% lương theo đề xuất của FAT. HLV Nishino sẽ nhận 1.3750 triệu baht mỗi tháng (gần 1 tỷ đồng), thay vì 2.750.000 baht như thoả thuận trong hợp đồng", SMMsport nêu chi tiết.

HLV Park hi vọng góp phần nhỏ bé vào công tác phòng chống dịch Covid-19

Đồng nghiệp của Nishino là HLV Park Hang-seo hiện vẫn được Liên đoàn bóng đá Việt Nam giữ nguyên lương (khoảng 50.000 USD/tháng), song ông Park đã sớm thể hiện trách nhiệm cộng đồng khi tới trụ sở Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để trao 5.000 USD ủng hộ “Quỹ phòng chống dịch Covid-19”.

"Tôi hi vọng góp phần nhỏ bé của mình để động viên, an ủi đến những người chịu đau khổ, và những người chịu ảnh hưởng trực tiếp đến kế sinh nhai do dịch Covid-19 gây ra. Sau này, nếu có thể giúp đỡ việc khác, tôi sẽ tích cực tham gia. Chúng ta hãy cố hết sức cùng nhau chấm dứt dịch bệnh", ông Park chia sẻ.