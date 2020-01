Hình tượng con chuột và mối liên hệ đầy thú vị với bóng đá

Hình ảnh đại diện mạnh mẽ của cầu thủ “Chuột túi” đội tuyển Australia

Chuột là con vật nhỏ bé, yếu đuối nhất trong 12 con giáp. Dường như vì thế mà hiếm đội bóng hay ngôi sao nào trên thế giới gắn liền với hình tượng này, vì dù sao, bóng đá cũng là môn thể thao mạnh mẽ, cơ bắp, hào sảng đậm chất đàn ông. Tuy nhiên, chuột lại là con vật được đánh giá là thông minh, nhanh chí và láu lỉnh bậc nhất. Có lẽ vì thế mà cựu trung vệ Roberto Ayala của ĐT Argentina và CLB Valencia được các CĐV yêu mến đặt cho biệt danh “El Raton” (tạm dịch: “Chú chuột”).



Ayala là một trung vệ, một trong 2 tuyển thủ khoác áo ĐT Argentina nhiều nhất bên cạnh Javier Zanetti. Anh chỉ cao 1m77, con số khiêm tốn với một trung vệ ở châu Âu, nhưng bù lại, Ayala chơi bóng đầu óc và mạnh mẽ chẳng hề kém những “ngọn tháp” ở vị trí của mình. Lối chơi của anh là sự kết hợp giữa tư duy khoa học của bóng đá châu Âu cùng sự tinh tế, kỹ thuật, ma mãnh, tiểu xảo của người Argentina.

Không phải người xuất sắc nhất, nhưng Ayala luôn biết cách đặt dấu ấn của mình trong mỗi màu áo. Đến giờ, bóng đá Argentina và CLB Valencia chưa thể tìm ra được một “chú chuột” nào hay như vậy. Trước Ayala, có cựu cầu thủ Benfica và tuyển Bồ Đào Nha - Antonio Simoes (thập niên 1960 và 70 thế kỷ trước) từng được gọi là “Rato Mickey” (tạm dịch: “Chuột Mickey”) vì thể hình nhỏ bé nhưng lại chơi bóng cực kỳ thông minh, hiệu quả.

Cựu trung vệ Roberto Ayala có nickname là “Chú chuột”

Hình tượng chú chuột hiếm được đội bóng nào chấp nhận gắn với mình, nhưng... biến tướng đi một chút thì lại có. Đó là chuột... túi. Đội tuyển Australia có biệt danh là “Socceroos” (ghép từ Soccer - bóng đá và Kangaroos - chuột túi). Đây có thể coi là biệt danh may mắn của đội tuyển này, khi họ gặt hái được nhiều thành công từ châu Úc cho tới châu Á. Chuột túi về cơ bản to xác hơn, máu chiến hơn so với chuột thông thường. Có lẽ vì thế mà các cầu thủ Australia luôn duy trì lối chơi vừa mạnh mẽ, vừa kỹ thuật và láu cá... để luôn là một thế lực ở châu lục.

Nói đến chuột, các CĐV yêu bóng đá đẹp Brazil hẳn nghĩ ngay đến những... khu ổ chuột. Mặc dù về cơ bản, điều đó không liên quan lắm đến hình tượng con chuột trong 12 con giáp, nhưng những khu ổ chuột lại là sân khấu để biết bao siêu sao “nhảy Samba”, vụt sáng trên bầu trời bóng đá thế giới. Có thể kể ra đây những Dani Alves, Ronaldinho, Neymar hay Gabriel Jesus. Trước khi sống ngập trong xa hoa ở Tây Ban Nha và Pháp, những Alves, Neymar... đều lớn lên từ những vùng đất nghèo khó, cơ cực nhất tại Brazil. Nói cách khác, sự bần hàn trong những khu ổ chuột này như giúp các cầu thủ càng nuôi quyết tâm “thoát nghèo”, vươn lên thành những triệu phú của làng bóng đá với đãi ngộ cao ngất ngưởng.

Nhưng nếu nhắc đến những khu ổ chuột, xin đừng nhắc trước mặt “Hoàng đế” một thời Adriano. Sau những năm tháng đỉnh cao về tiền bạc và danh vọng ở Italia, Adriano bây giờ đang chôn vùi những ngày tháng cuối đời trong một khu ổ chuột Rio de Janeiro (Brazil). Thói tiêu tiền như ném qua cửa sổ đẩy Adriano đến cảnh khánh kiệt, sống lay lắt trong nghèo khó. Anh hẳn đang rất hối hận vì nếu ngày xưa biết tiêu tiền thông minh như loài chuột, hẳn bây giờ không phải lủi thủi trong những khu ổ chuột như thế này.