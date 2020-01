Hàng loạt sao lớn muốn bỏ giải Trung Quốc vì virus corona

ANTD.VN - Rất nhiều ngôi sao đến từ châu Âu hay Nam Mỹ đang cảm thấy bất an và muốn rời khỏi giải vô địch Trung Quốc - Chinese Super League (CLS), trước tình hình căng thẳng do virus corona gây ra ở quốc gia này.

CLS được biết đến như mảnh đất màu mỡ cho nhiều ngôi sao từ châu Âu, với mức lương hậu hĩnh ăn đứt cả nhiều CLB lớn ở Lục địa già. Có thể kể ra hàng loạt tên tuổi lớn đang chơi bóng tại Trung Quốc như Hulk, Oscar, Arnautovic, Paulinho, Dembele hay Fellaini...

Hulk, Arnautovic và Oscar đang cảm thấy bất an tại Trung Quốc

Những ngôi sao này khiến giải CLS hấp dẫn và giàu tính cạnh tranh hơn. Tuy nhiên, rất có thể trong tương lai gần, Chinese Super League sẽ phải chứng kiến một cuộc "tan đàn xẻ nghé" do nhiều ngôi sao đang cảm thấy bất an với dịch viêm phổi do virus corona, đang hoành hành ở quốc gia đông dân nhất thế giới.

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc xác nhận tính đến sáng 30-1 đã có 170 người chết, 7.711 ca nhiễm và hơn 12.000 ca nghi nhiễm ở riêng quốc gia này. Những con số trên được cho là sẽ còn tăng cao hơn nữa trong thời gian tới.

Trước tình hình này, tiền đạo Richairo Zivkovic của Changchun Yatai đã đạt thỏa thuận rời CLB Trung Quốc để sang Anh đầu quân cho Sheffield United. Bên cạnh đó, nhiều ngôi sao lớn khác đang cân nhắc khả năng trở lại châu Âu hoặc Nam Mỹ để "lánh nạn", trong đó phải kể tới Hulk, Oscar và Arnautovic của Shanghai SIPG.

Trong diễn biến mới nhất, LĐBĐ châu Á (AFC) đã quyết định không cho phép các CLB Trung Quốc tổ chức các trận sân nhà ở AFC Champions League từ nay cho đến hết tháng 3-2020. Điều đó có nghĩa các CLB Trung Quốc sẽ không được đá sân nhà trong toàn bộ lượt đi của vòng bảng AFC Champions League 2020.

Bốn CLB Trung Quốc tham dự Champions League mùa này gồm Beijing FC, Shanghai Shenshua, Goangzhou Evegrande và Shanghai SIPG. Chỉ tính riêng vòng bảng, bốn CLB này có 13 trận sân nhà tiếp các đối thủ đến Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc. Nhưng với tình hình hiện tại, AFC đang rất đau đầu để tìm địa điểm phù hợp.

Trước đó, Trung Quốc cũng bị tước quyền đăng cai bảng A vòng loại môn bóng đá nữ Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra ở Vũ Hán. Bảng đấu này được chuyển sang thi đấu ở Sydney (Australia). Tại đây, ĐT bóng đá nữ Trung Quốc phải ở một khách sạn biệt lập với bên ngoài với sự cách ly nghiệm ngặt, để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh có thể xảy ra.