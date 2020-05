HAGL bị loại ngay ở vòng 1 cúp Quốc gia

Sau 2 tháng tạm nghỉ vì dịch Covid-19, sân cỏ Việt Nam đã nô nức trở lại với trận đấu giữa Nam Định và HAGL thuộc vòng 1 cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020. Đây là trận đấu đặc biệt, bởi nó có khoảng 10.000 nghìn khán giả vào sân trong bối cảnh mọi giải đấu khác trên thế giới đều đang phải thi đấu với những khán đài trống trơn.

Văn Toàn (trắng) của HAGL trong một pha bỏ lỡ cơ hội (Ảnh: Tiểu Lam)

Một vạn khán giả thành Nam đã thực sự "tiếp lửa" cho các cầu thủ của mình trước một HAGL được đánh giá cao hơn. Trận đấu diễn ra hấp dẫn như mong đợi với những pha ăn miếng trả miếng của đôi bên.

Tuy nhiên, trong khi đội bóng phố Núi tỏ ra bế tắc dù ra sân với nhiều ngôi sao như Tuấn Anh, Văn Toàn, Văn Thanh, Hồng Duy, Minh Vương hay 2 ngoại binh Kelly Kester và Chevaughn Walsh, thì chỉ có Nam Định là tận dụng được cơ hội, với việc ghi được 2 bàn do công của Rafaelson Fernandes (43') và Xuân Quyết (63') để giành chiến thắng chung cuộc 2-0, qua đó đoạt vé đi tiếp.

Ngày mai 24-5, cúp Quốc gia 2020 sẽ tiếp tục với những cặp đấu khác, trong đó đáng chú ý có SLNA gặp Bình Định hay Sài Gòn FC làm khách của Bà Rịa Vũng Tàu.

Lịch thi đấu cúp Quốc gia 2020

Ngày 24-5

15h30: An Giang vs Long An

16h00: Huế vs Đà Nẵng

17h00: SLNA vs Bình Định

17h00: Bà Rịa Vũng Tàu vs Sài Gòn FC

Ngày 25-5

15h30: Đồng Tháp vs Hải Phòng

17h00: Phố Hiến vs Thanh Hóa

17h00: Khánh Hòa vs Viettel

17h00: Bình Phước vs Đắk Lắk

18h00: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Tây Ninh