Giữa mùa Covid-19: V-League lo... vỡ sân

1.000 người đảm bảo an toàn cho sân Hà Tĩnh và Hàng Đẫy Với quyết tâm ngăn chặn pháo sáng, ban tổ chức CLB Hà Nội cho biết sẽ huy động lực lượng khoảng 500 người làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh, an toàn trận đấu. Theo đó, cổ động viên Hải Phòng sẽ phải tuân thủ các chỉ dẫn về di chuyển và vị trí ngồi. Hệ thống cổng từ, hàng rào an ninh sẽ được thiết lập để ngăn chặn cổ động viên mang các vật nghi là pháo sáng, vật liệu nổ, hung khí, chất cấm... vào sân. Tương tự, sân Hà Tĩnh cũng huy động lực lượng 500 người đảm bảo an ninh, tránh tái diễn sự cố vỡ sân như ở vòng 4. Dự kiến ban tổ chức sẽ chỉ phát hành 11.000 vé, tương đương 55% sức chứa sân Hà Tĩnh. Lịch thi đấu vòng 10 V-League 2020