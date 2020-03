FIFA không kỷ luật cầu thủ từ chối lên tuyển vì Covid-19

FIFA vừa thông báo tới các liên đoàn thành viên về một số quy định mới (mang tính tạm thời) trong việc triệu tập đội tuyển quốc gia tham dự các giải đấu do tổ chức này quản lý, điển hình là vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và 4.

FIFA cho cầu thủ có quyền từ chối lên tuyển trong thời gian dịch Covid-19

"Các CLB có quyền không nhả quân, hoặc trong trường hợp CLB đồng ý, cầu thủ có thể từ chối tập trung đội tuyển quốc gia trong thời gian tồn tại đại dịch Covid-19. Quyết định này từ CLB hoặc người chơi không bị xem là vi phạm quy định kỷ luật", FIFA nhấn mạnh.

Theo tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, sức khỏe và sự an toàn của người tham gia trò chơi là yếu tố luôn được đặt lên hàng đầu. Do đó, để tránh mọi rủi ro sức khỏe không cần thiết, FIFA khuyến cáo tất cả các trận đấu quốc tế dự kiến diễn ra vào tháng 3 và tháng 4 nên được hoãn lại cho đến khi chúng có thể diễn ra trong một môi trường an toàn cho cả người chơi và khán giả.

"Các trận đấu vòng loại World Cup ở châu Á và Nam Mỹ đã bị hoãn dựa trên thống nhất giữa FIFA và các tổ chức thành viên liên quan", FIFA dẫn chứng sự vào cuộc của mình và cho biết các bên đang nghiên cứu tổ chức lại các sự kiện vào thời điểm hợp lý.

Hiện ba trận còn lại của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 diễn ra trong tháng 3 và 6 đã bị hoãn, dự kiến đá bù vào tháng 10 và 11-2020.