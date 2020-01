EURO 2020 đội nào đoạt Cúp?

Pháp duy trì lối chơi “hiệu quả trên hết”

“Những chú gà trống Gaulois” dĩ nhiên là ứng viên hàng đầu không chỉ vì họ đang là nhà đương kim vô địch thế giới, mà còn vì đội tuyển Pháp vẫn giữ được hầu như nguyên bộ khung đăng quang ở World Cup 2018. Ba tuyến của Pháp vẫn đồng đều và nhiều hảo thủ tin cậy, dầy dạn kinh nghiệm và được HLV Didier Deschamps trui rèn suốt 4 năm qua như thủ môn Lloris, hậu vệ Varane, Hernandez, tiền vệ Kante, Matuidi, Sissoko, Tolisso, tiền đạo Giroud, Griezmann, Mbappe…

Phong độ ổn định tại vòng loại, duy trì lối chơi “công thức khu vực” đầy hiệu quả, tuyển Pháp hướng đến Vòng chung kết (VCK) với quyết tâm “phục thù” trận chung kết EURO 2016 thua đau ngay trên sân nhà Paris trước Bồ Đào Nha. Chỉ có một rào cản khá lớn vào mùa hè tới: trước tiên tuyển Pháp phải vượt qua được bảng F “tử thần” khi đối đầu ngay với hai đội mạnh chính là Đức và đương kim vô địch Bồ Đào Nha. Nếu qua vòng bảng, các chú gà trống sẽ rất tự tin đi đến chung kết!

“Bầy sư tử” Anh nhiều khát vọng

Với các nhà cái đặt cược, đội tuyển Anh được đánh giá cao nhất cho chức vô địch EURO 2020 với mức đặt có tỷ lệ thấp nhất (1 ăn 5). Các lý do có thể kể là đoàn quân Tam Sư của HLV Gareth Southgate đã để lại ấn tượng khá tốt với vị trí hạng Tư World Cup 2018 trên đất Nga. Sau đó, Anh có phong độ rất tốt ở vòng loại EURO và nay họ lọt vào bảng D tại VCK được xem là “dễ chịu” với những đối thủ xứng tầm như Cộng hòa Czech hay Croatia.

Việc được chơi hai trận ngay tại thánh địa Wembley ở vòng bảng cũng là lợi thế của Anh, chưa kể nếu đi sâu vào giải thì những trận cuối cùng (bán kết, chung kết đều diễn ra tại London) tuyển Anh chắc chắn được sự cổ vũ rất lớn từ đông đảo cổ động viên nhà. Về thực lực, HLV Southgate hiện sở hữu dàn tuyển thủ trẻ trung đến từ giải Ngoại hạng có chất lượng cao như Marcus Rashford, Tammy Abraham, Ben Chilwell… Họ được dẫn dắt bởi trung phong đội trưởng Harry Kane - người đã ghi hơn 30 bàn cho đội tuyển. Đoàn quân Tam Sư đang được lòng người hâm mộ khi thể hiện lối chơi tươi mát, nhiều cống hiến và đầy triển vọng (ghi tới 37 bàn sau 8 trận vòng loại, cao nhất trong tất cả các đội lọt vào VCK).

“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan trở lại

“Cơn lốc màu da cam” Hà Lan đã trở lại mạnh mẽ với một dàn cầu thủ thế hệ mới giàu sức sống, dần thay thế được lớp cựu binh toàn sao khét tiếng từng đoạt Á quân World Cup 2010 và hạng ba World Cup 2014. Thế hệ “cơn lốc mới” do HLV Ronald Koeman dẫn dắt từng vào chung kết giải đấu UEFA Nations League tháng 6-2019 và chỉ chịu thua nước chủ nhà Bồ Đào Nha với tỉ số tối thiểu 0-1.

Những tuyển thủ trẻ tuổi tài cao của Hà Lan như Matthijs de Ligt, Donny van de Beek, Frenkie de Jong, Tonny Vilhena… thi đấu giàu nhiệt huyết với “chỉ huy dàn hợp xướng” trên sân chính là trung vệ thủ lĩnh Virgil van Dijk - người được xem là hậu vệ xuất sắc và đắt giá nhất thế giới hiện nay.

Hà Lan xưa nay chưa bao giờ thiếu các tài năng bóng đá xuất chúng khiến cả thế giới ngưỡng mộ. Việc họ chỉ mới lên ngôi một lần duy nhất (EURO 1988) và thất bại ở nhiều giải đấu khác là do sự thiếu ổn định tập thể, các vấn đề nội bộ hoặc kém may mắn. Nếu thi đấu khôn ngoan, chiến thuật hợp lý và không phạm phải những sai lầm (do thiếu kinh nghiệm chẳng hạn), không nghi ngờ gì tuyển Hà Lan sẽ tiến xa tại VCK. Ở bảng C, Hà Lan rất may mắn khi chỉ gặp các đối thủ bậc trung như Ukraine và Áo.

Pháp và Bỉ - hai ứng viên vô địch EURO 2020

Chớ xem thường “quỷ đỏ” Bỉ

Không ngạc nhiên khi đội tuyển “Những con quỷ đỏ” Bỉ được nhà cái đánh giá rất cao với tỷ lệ cược đặt 1 ăn 6 cho chức vô địch. Gây tiếng vang lớn từ World Cup 2018, tuyển Bỉ lại toàn thắng cả 10 trận ở vòng loại EURO 2020 (hiệu số bàn thắng bại rất cao: +37 bàn).

Rõ ràng không ai có thể xem thường đoàn quân chất lượng rất cao của HLV Roberto Martínez. Nếu có chút âu lo thì đó chính là phong độ trồi sụt của thủ lĩnh số 10 Eden Hazard kể từ khi anh chuyển sang CLB Real Madrid. May là Hazard vẫn có duyên ghi bàn cho tuyển Bỉ như một cách trấn an người hâm mộ.

Song cũng cần nói là tập thể “quỷ đỏ” có rất nhiều niềm hy vọng khác như Thorgan Hazard (chính là em ruột của Eden Hazard), Romelu Lukaku (có phong độ ghi bàn rất tốt ở Inter Milan) hay Kevin De Bruyne - tiền vệ hộ công đang chơi cực kỳ xuất sắc tại CLB Manchester City. Có nhiều hảo thủ trong tay, HLV Roberto Martínez dễ dàng tính toán những chiến thuật khoa học và thông minh dựa trên nền tảng lối chơi tập thể khôn ngoan, đeo bám quyết liệt và giàu tinh thần chiến đấu. Người hâm mộ mong sẽ tiếp tục chứng kiến những ưu điểm trên từ tuyển Bỉ vào mùa hè này.

Nhà báo Trung Nghĩa

Giải đấu được tổ chức trên khắp 12 thành phố châu Âu

Vòng chung kết giải vô địch bóng đá quốc gia châu Âu EURO 2020 tới chính là giải bóng đá được chờ đợi nhất hành tinh trong năm nay, đồng thời cũng là sự kiện thể thao lớn bên cạnh Olympic Tokyo 2020.

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm lịch sử giải đấu EURO ra đời, lần đầu tiên VCK giải đấu được tổ chức… trên khắp 12 thành phố ở châu Âu, đó là các sân vận động: Johan Cruyff Aren A (Amsterdam, Hà Lan), San Mames (Bilbao, Tây Ban Nha), SVĐ Quốc gia (Bucharest, Romania), Ferenc Puskas (Budapest, Hungary), Parken (Copenhagen, Đan Mạch), Dublin Arena (Dublin, CH Ireland), Hampden Park (Glasgow, Scotland), Olympic (Baku, Azerbaijan), Munich Arena (Munich, Đức), Olimpico (Rome, Italia), Saint Petersburg (Saint Petersburg, Nga) và Wembley (London, Anh). Wembley với sức chứa 90.000 chỗ ngồi cũng là nơi diễn ra cả 2 trận bán kết và chung kết. Số lượng đội bóng tranh tài vẫn là 24 đội như EURO 2016.

Với thời gian giải đấu khai mạc ngày 12-6-2020 tại Roma (Ý) và trận chung chung kết diễn ra tại London (Anh) ngày 12-7-2020. Đây cũng chính là những đội bóng mạnh nhất thế giới nếu xét thành tích 4 kỳ World Cup gần nhất, các đội châu Âu đều lên ngôi vô địch: Ý năm 2006, Tây Ban Nha năm 2010, Đức năm 2014 và Pháp năm 2018.