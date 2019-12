Điểm lại những sự kiện nổi bật của thể thao Việt Nam năm 2019

Thành công ngoài mong đợi của đoàn thể Việt Nam tại Sea Games 30

Với 16 HCV - Điền kinh là môn thi đem lại nhiều HCV nhất cho đoàn thể thao Việt Nam (Nguồn: VnExpress)

Với tổng cộng 98 HCV, 85 HCB và 105 HCĐ, đoàn thể thao Việt Nam đã xuất sắc về thứ hai trên bảng tổng sắp huy chương tại Sea Games 30, chỉ xếp sau đoàn chủ nhà Philippines. Thành tích này đã vượt xa chỉ tiêu đề ra ban đầu trước Sea Games là 65-70 HCV, bất chấp việc đoàn thể thao Việt Nam chỉ tham gia tranh tài tại 43 trên tổng số 56 bộ môn của Sea Games lần này.

Đây là đầu tiên sau 10 năm, kể từ Sea Games 2009 tại Lào, đoàn thể thao Việt Nam mới trở lại được vị trí thứ hai toàn đoàn sau khi khép lại giải đấu. Thành công lần này càng trở nên ngọt ngào hơn khi chúng ta đã giành trọn vẹn cả 2 HCV ở bộ môn bóng đá nam và bóng đá nữ.

Cùng với đó, đoàn thể thao của chúng ta cũng đã khẳng định vị thế của mình với những tấm HCV quý giá ở các môn thi Olympic như điền kinh, bơi lội, vật, quần vợt, bắn cung…Qua đó, giúp thể thao Việt Nam có những định hướng tốt để chuẩn bị cho những đấu trường lớn hơn trong tương lai như Olympic Tokyo 2020 và Asian Games 2022.

Bóng đá nam và tấm HCV lịch sử sau 60 năm chờ đợi



Đội tuyển U22 Việt Nam đăng quang thuyết phục tại Sea Games 30 với thành tích bất bại

Chiến thắng cảm xúc nhất của đoàn thể thao Việt Nam tại Sea Games 30 thuộc về tấm HCV môn bóng đá nam của đội tuyển U22 Việt Nam. Dưới sự chèo lái tài tình của vị “thuyền trưởng” Park Hang Seo, các tuyển thủ U22 đã thi đấu đầy kiên cường để giành vị trí cao nhất tại giải đấu, qua đó khép lại sự chờ đợi kéo dài suốt gần 6 thập kỷ của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Trên hành trình này, đội tuyển U22 Việt Nam đã chứng tỏ sức mạnh tuyệt đối khi đã giành được tới 6 chiến thắng và chỉ để hòa duy nhất một trận trước đối thủ "truyền kiếp" Thái Lan. Thậm chí ở các trận bán kết và chung kết, chúng ta đều có những chiến thắng rất đậm trước lần lượt U22 Cammpuchia và U22 Indonesia để thuyết phục lên ngôi.

Bóng đá nữ tiếp tục thống trị Đông Nam Á

Đội tuyển nữ Việt Nam trở thành đội bóng giàu thành tích nhất Sea Games với 6 lần đăng quang sau chiến thắng trước Thái Lan trong trận chung kết

Bên cạnh chiến tích vang dội của các chàng trai U22, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã xuất sắc giành vàng tại Sea Games 30 sau khi đánh bại tuyển nữ Thái Lan với tỉ số 1-0 trong những phút bù giờ ở trận chung kết.

Chiến thắng lần này không chỉ giúp đội tuyển nữ Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV Sea Games cách đây 2 năm mà còn đưa chúng ta vượt lên so với chính người Thái để trở thành đội tuyển nữ giàu thành tích nhất tại Sea Games với 6 lần đăng quang.



Trước đó, vào tháng 8/2019, thầy trò HLV Mai Đức Chung cũng đã lên ngôi tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á sau khi đánh bại Thái Lan ngay trên sân nhà cũng với tỉ số 1-0.

Ánh Viên trở thành VĐV nữ xuất sắc nhất Sea Games

Giành 6 HCV và 2 HCB, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên trở thành VĐV nữ xuất sắc nhất Sea Games 30



Với thành tích giành nhiều huy chương nhất tại Sea Games 30 với 6HCV và 2 HCB, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã được vinh danh là VĐV nữ xuất sắc nhất Sea Games 30 tại lễ bế mạc.

Các tấm HCV mà Ánh Viên đạt được đến từ những nội dung bơi 200m hỗn hợp, 200m tự do, 200m ngửa, 100m ngửa, 400m tự do và 400m hỗn hợp. Còn ở nội dung 50m bơi ngửa và 800m bơi tự do, dù đã rất cố gắng nhưng Ánh Viên cũng chỉ có được cho mình 2 tấm HCB.

Dù không đạt được số HCV như kỳ vọng nhưng đây đã là lần thứ 3 liên tiếp Ánh Viên là người giành được nhiều huy chương nhất cho đoàn thể thao Việt Nam trong một kỳ Sea Games. Tính rộng ra, sau khi trải qua 5 kỳ Sea Games, kình ngư gốc Cần Thơ đã đem về cho thể thao nước nhà 25 HCV, 9 HCB và 2 HCĐ cùng vô số kỉ lục đã được phá tại đại hội.

Quần vợt Việt Nam có lần đầu tiên giành HCV tại Sea Games

Lý Hoàng Nam (bên phải) và Daniel Cao Nguyễn (bên trái) đã cùng góp mặt trong trận chung kết tại nội dung quần vợt đơn nam Sea Games 30

Bên cạnh bộ môn bóng đá nam, quần vợt Việt Nam cũng đi vào lịch sử khi lần đầu tiên có HCV ở nội dung đơn nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á. Thậm chí, trận chung kết lần này còn là cuộc đấu nội bộ giữa hai tay vợt của Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Daniel Cao Nguyễn.



Kết quả cuối cùng, Lý Hoàng Nam đã có được chiến thắng với tỉ số 2-0 trước tay vợt người Việt kiều Daniel Cao Nguyễn để giành lấy ngôi vị cao nhất. Ngoài 1 HCV và 1 HCB ở nội dung đơn nam, quần vợt Việt Nam còn ghi dấu với thêm với 1 HCB và 3 HCĐ để khép lại kỳ Sea Games thành công nhất trong lịch sử quần vợt Việt Nam.



Đội tuyển Việt Nam thắng lớn tại AFF Awards 2019

Nguyễn Quang Hải (ở giữa) được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019 (Nguồn: Zing.Vn)

Với những thành công vang dội ở đấu trường khu vực và châu lục trong hai năm 2018 và 2019, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á vinh danh là Đội tuyển của năm tại lễ trao giải AFF Awards 2019.

Bên cạnh danh hiệu Đội tuyển hay nhất, cá nhân HLV Park Hang Seo cùng tuyển thủ Nguyễn Quang Hải cũng được xướng tên ở lần lượt 2 hạng mục HLV xuất sắc nhất và Cầu thủ xuất sắc nhất. Còn ở bộ môn Futsal, tuyển thủ quốc gia Nguyễn Văn Vũ cũng giành giải thưởng cho danh hiệu cầu thủ Futsal xuất sắc nhất năm.

Kỳ thủ Lê Quang Liêm lần đầu vô địch giải cờ vua châu Á

Kỳ thủ Lê Quang Liêm có lần đầu tiên đăng quang tại Giải vô địch cờ vua châu Á sau chiến thắng trước kỳ thủ Sethuraman người Ấn Độ

Sau nhiều lần lỡ hẹn, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm đã tạo nên một dấu mốc mới trong lịch sử cờ vua Việt Nam khi có lần đầu tiên lên ngôi ở Giải vô địch cờ vua châu Á năm 2019. Tại ván đấu cuối cùng, Lê Quang Liêm đã vượt qua Sethuraman người Ấn Độ với hệ số elo 2613 chỉ sau 38 nước đi để đăng quang tại giải đấu.

Trước đó, thành tích tốt nhất của Quang Liêm ở đấu trường châu Á chỉ là tấm HCB vào năm 2016. Khi đó, anh để thua đáng tiếc kỳ thủ Shekhar người Ấn Độ ở ván đấu cuối và tuột mất chức vô địch vào chính tay của Sethuraman.