"Cố thủ" tại nhà tránh dịch, Ronaldo dính luôn 2 trận động đất

Ronaldo cùng cả gia đình đang ở một siêu biệt thự tại Madeira để tránh đại dịch. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha lại không thể có những ngày bình yên theo đúng nghĩa đen của từ này.

Ronaldo tại siêu biệt thự ở Madeira

Theo Sun Sport, hôm 15-3 vừa qua, cơ quan khảo sát địa chất của Bồ Đào Nha ghi nhận một trận động đất có cường độ 3,8 độ Richter ngoài khơi Đại Tây Dương phía Nam Madeira. Đây là trận động đất thứ hai liên tiếp xảy ra ở khu vực này, khi trước đó đã từng xảy ra trận động đất có cường độ 5,2 độ Richter.

Cư dân ở Madeira rất sốc và hoang mang trước hiện tượng thiên nhiên bất thường này. Tuy nhiên, rất may là trận động đất không gây thiệt hại nào về người và gia đình Ronaldo vẫn bình an vô sự. Toàn bộ 290 nghìn người dân ở Madeira vẫn an toàn và nhận được khuyến cáo cẩn trọng hơn từ chính quyền địa phương.

Liên quan đến đại dịch Covid-19, cách đây ít ngày, Ronaldo đã quyết định biến chuỗi khách sạn mang tên Pestana CR7 của mình ở Bồ Đào Nha trở thành bệnh viện "dã chiến". Những bệnh nhân nhiễm virus Corona sẽ được vào đây chữa trị hoàn toàn miễn phí. Không chỉ từ chối thu tiền ăn uống, sinh hoạt và điều trị của các bệnh nhân, CR7 còn bỏ tiền trả lương cho đội ngũ y bác sĩ và nhân viên phục vụ tại bệnh viện.

Giữa đại dịch, doanh thu của chuỗi khách sạn do Ronaldo sở hữu giảm rõ rệt, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha không sa thải nhân viên, mà thậm chí còn thưởng thêm có những người hăng hái giúp cộng đồng phòng chống bệnh dịch.

Với tình hình căng thẳng như hiện tại, Ronaldo có thể đến tháng 5 mới ở lại Italia tập trung cùng Juventus, khi Serie A vẫn đang tạm nghỉ. Ở Juve, sau trung vệ Daniele Rugani, đã có thêm tiền vệ Blaise Matuidi dương tính với virus Corona.