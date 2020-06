Chưa hết 7 vòng, V-League đã có 3 HLV mất việc

CLB Nam Định thay "tướng" lấy may Cũng giống như Quảng Nam, CLB Nam Định vừa trải qua chuỗi 4 trận toàn thua và đang "đội sổ" bảng xếp hạng với vỏn vẹn 3 điểm. Trước trận đấu vòng 7 gặp SLNA, đội chủ sân thành Nam quyết định điều chỉnh nhân sự trên băng ghế huấn luyện với hi vọng "đổi vận". Theo đó, HLV Nguyễn Văn Sỹ tạm giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật để trợ lý Phạm Hồng Phú làm HLV trưởng. Tuy nhiên mọi vấn đề chuyên môn vẫn do ông Sỹ toàn quyền quyết định. Đây chỉ là thay đổi nội bộ của Nam Định, bởi theo quy chế giải, ông Phú không thể đăng ký chức danh HLV trưởng do thiếu chứng chỉ HLV bằng A do VFF cấp. Mùa trước, Nam Định cũng từng làm "động tác" tương tự khi đưa Giám đốc kỹ thuật Nguyễn Văn Dũng xuống làm HLV trưởng thay cho người em Nguyễn Văn Sỹ khi ấy đang bước sang tuổi 49.