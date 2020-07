Chủ nhà Hà Nội và CLB Hải Phòng cùng bị phạt 40 triệu đồng vì pháo sáng

Pháo sáng xuất hiện trên khán đài Hàng Đẫy trận Hà Nội - Hải Phòng (Ảnh: Vũ Vy)

Do lo ngại tái diễn "mưa pháo sáng" như các mùa trước nên ở vòng 10 V-League 2020, khi tiếp CLB Hải Phòng đến làm khách, ban tổ chức trận đấu của CLB Hà Nội đã sớm lên phương án đảm bảo an ninh, trong đó có việc thiết lập cổng từ, hàng rào để kiểm tra, ngăn chặn cổ động viên mang pháo sáng vào sân.

Tuy nhiên, trong thời điểm trận đấu diễn ra, một số quả pháo sáng vẫn xuất hiện tại khu vực cổ động viên Hải Phòng và bị ném xuống sân, ảnh hưởng tới trận đấu.

Ngày 21-7, Ban Kỷ luật VFF quyết định áp mức phạt 40 triệu đồng với ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội, do để xảy ra các tình trạng khán giả: Đốt pháo sáng nhiều lần trong sân vận động; sử dụng phương tiện cổ động thiếu lành mạnh, phản cảm có tính chất công kích, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ trong trận đấu.

CLB Hải Phòng chịu mức phạt tiền tương tự, với vi phạm trên.

Mức phạt tiền cao nhất cho hành vi đốt pháo sáng, theo quy định kỷ luật của VFF là 70 triệu đồng và từng được Ban Kỷ luật VFF áp với CLB Hải Phòng lẫn Ban tổ chức trận đấu CLB Hà Nội. Tuy nhiên, tình trạng cổ động viên đất Cảng đốt pháo sáng khi tới làm khách trên sân CLB Hà Nội vẫn tái diễn.

Theo Trưởng ban Kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành, ngoài siết chặt các biện pháp đảm bảo an ninh an toàn thì cần nâng cao ý thức cho cổ động viên mới hi vọng chấm dứt tình trạng đốt pháo sáng, vốn đã thành "thói quen" của một bộ phận cổ động viên ở V-League.