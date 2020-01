Báo châu Á: "U23 Việt Nam sẽ tạo phép màu khác tại VCK châu Á?"

Trong bài viết đăng trên Fox sports Asia ngày 7-1, tác giả Gabriel Tan đưa ra những bình luận về 4 đội bóng bảng D, trong đó đặc biệt nhấn mạnh tới U23 Việt Nam.

"Hai năm trước tại Thường Châu - Trung Quốc, U23 Việt Nam gây bất ngờ khi lọt tới trận chung kết và họ chắc chắn không bị đánh giá thấp thời điểm này, sau những gì đã thể hiện trong hai năm qua. Dưới thới Park Hang-seo, bóng đá Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup, vô địch AFF Cup và SEA Games", Gabriel Tan viết.

Fox sport Asia đặt câu hỏi: "U23 Việt Nam liệu sẽ tạo thêm một phép màu khác"

Theo dự đoán của cây bút thể thao kỳ cựu này, ngoài những gương mặt từng tỏa sáng ở Trung Quốc năm 2018, U23 Việt Nam còn bổ sung nhiều cầu thủ tốt và "vẫn đầy đủ sức mạnh để một lần nữa tiến xa ở giải ngay cả khi họ không còn yếu tố bất ngờ".

Cũng theo tác giả Gabriel Tan, Jordan thời gian gần đây đã cải thiện thành tích ở cấp châu lục, CHDCND Triều Tiên thể hiện nhiều tiến bộ song UAE và U23 Việt Nam mới là 2 ứng viên sáng giá nhất cho 2 tấm vé tứ kết của bảng D.

Trang chủ Liên đoàn bóng đá châu Á (the-afc.com) mới đây đưa ra danh sách 5 trận đấu đáng xem nhất ở VCK U23 châu Á, trong đó có trận U23 Việt Nam - U23 UAE.

"Không giống như năm 2018, U23 Việt Nam được xem là ứng cử viên ở giải đấu lần này. Họ sẽ đối mặt với U23 UAE ở trận ra quân. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị khi mà người ta sẽ được chứng kiến Nguyễn Quang Hải và các đồng đội ứng phó thế nào trước áp lực lớn hơn", trang chủ AFC viết.

AFC nhận định, xét về lịch sử đối đầu, U23 UAE được đánh giá cao hơn nhưng nếu như U23 Việt Nam giành được chiến thắng ở trận đấu tới, đó sẽ là dấu hiệu cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Park Hang-seo.

4 trận đấu còn lại trong danh sách của AFC là các trận U23 Thái Lan vs U23 Bahrain (08/01), U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (12/01), U23 Qatar vs U23 Nhật Bản (15/01), U23 Uzbekistan vs U23 Hàn Quốc (15/1).

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp UAE ngày 10-1, Jordan ngày 13-1 trước khi đấu trận cuối vòng bảng với CHDCND Triều Tiên ngày 16-1.