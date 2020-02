Bamboo Airways hỗ trợ di chuyển bằng máy bay cho 26 CLB chuyên nghiệp Việt Nam

Khả năng hoãn Cúp Quốc gia tới ngày 3-4 Thông tin với báo chí hôm nay, Chủ tịch VPF Trần Anh Tú cho biết trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới gây ra, nhiều khả năng Cúp Quốc gia 2020 sẽ phải hoãn tới ngày 3-4 mới khai mạc, tức muộn hơn ba tuần so với lịch cũ. "Hi vọng thời điểm đó dịch bệnh đã được kiểm soát và đảm bảo an toàn tổ chức các hoạt động thể thao. Việc phải hoãn giải là điều không mong muốn nhưng không thể làm khác, bởi yếu tố sức khỏe của cầu thủ, khán giả phải đặt lên hàng đầu. Các CLB cũng rất chia sẻ và ủng hộ quan điểm này của ban tổ chức", ông Tú nói và khẳng định khi sắp lại lịch các giải chuyên nghiệp quốc gia sẽ ưu tiên hoạt động của các đội tuyển quốc gia.