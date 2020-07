Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn trong chuyến hành quân đến sân của West Ham ở vòng 32 giải Ngoại hạng Anh 2019/20 Ở trận này, The Blues còn trình làng bộ trang phục thi đấu hoàn toàn mới, với thiết kế đơn giản và sự xuất hiện của logo số 3 đến từ nhà mạng "Three" thay cho logo Yokohama quen thuộc trước ngực Còn đây là màu áo của thủ thành Kepa Bị Soucek của West Ham chọc thủng lưới trước (nhưng VAR không công nhận), Chelsea đã mở tỉ số ở phút 42'... ... sau cú đá 11m thành công của Willian Trước đó, Pulisic bị Diop đốn ngã trong vòng cấm Tuy nhiên, lợi thế đó không duy trì được lâu khi ở phút bù giờ hiệp 1, Soucek một lần nữa đưa bóng vào lưới Chelsea từ tình huống phạt góc. Tỉ số là 1-1! Bước sang hiệp 2, Chelsea vẫn tấn công và kiểm soát bóng, nhưng West Ham lại có bàn thắng vượt lên do công của Michail Antonio ở phút 51' Chelsea tiếp tục dồn ép đội chủ nhà để tìm bàn gỡ Phút 72', Willian một lần nữa ghi tên mình lên bảng điện tử với cú sút phạt hàng rào đẹp mắt, san bằng tỉ số 2-2 cho đội khách Ngôi sao người Brazil cho thấy anh vẫn còn rất giá trị với The Blues Dù vậy, cao trào của trận đấu xảy ra ở phút 89' West Ham phản công sắc bén và Yarmolenko là người xử lý khéo léo... ... để ấn định tỉ số 3-2 cho West Ham Quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi để Chelsea đảo ngược thế cờ. Với trận thua 2-3 này, đội bóng của Frank Lampard nhận trận thua đầu tiên sau 6 trận liên tiếp bất bại. Họ vẫn duy trì vị trí thứ 4 trên BXH nhưng đã bị M.U thu hẹp khoảng cách còn 2 điểm (54 và 52).

