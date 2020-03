Năm nay, CLB Hà Nội tiếp tục gắn bó với thương hiệu Kappa như 9 mùa giải đã qua Tân binh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (trái) cũng bắt đầu được mặc đồ chính hãng, dù chỉ là thương hiệu ít tên tuổi Kelme Bình Dương và sự kết hợp bắt mắt cùng thương hiệu Kamito Kamito cũng tài trợ áo đấu cho SHB Đà Nẵng (phải) HAGL có mùa thứ 3 liên tiếp song hành với Mizuno Năm nay, áo đấu của CLB Hải Phòng cuốn hút hơn khi kết hợp cùng nhãn hàng thể thao Jogarbola DNH Nam Định cũng là đối tác của Kelme như Hà Tĩnh CLB Quảng Nam (xanh) và đồng phục do hãng Jogarbola cung cấp Than Quảng Ninh là CLB duy nhất ở V-League được Joma tài trợ CLB Sài Gòn (đỏ) trong trang phục do Zaicro (Hàn Quốc) thiết kế SLNA (phải) vẫn sát cánh cùng Mitre Thêm một đội bóng nữa mặc đồ của Jogarbola, là Thanh Hóa (trái) Cũng như Hà Nội FC, CLB TP.HCM mặc quần áo đấu chính hãng Kappa Viettel kết duyên với nhãn hàng từ Thái Lan - FBT.

