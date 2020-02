Tại Trung Quốc - nơi khởi phát của đại dịch, hàng loạt sự kiện thể thao đã được thông báo tạm hoãn để ngăn chặn sự lây lan của virus 2019-nCoV Theo thông báo mới nhất từ Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc (CFA), tất cả các giải đấu thuộc hệ thống chuyên nghiệp của bóng đá Trung Quốc sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn Đây là động thái cần thiết nhằm bảo vệ sự an toàn cho các cầu thủ, HLV và người hâm mộ trước những diễn biến khó lường của dịch bệnh do virus corona gây ra tại Trung Quốc CFA cũng cho biết, họ sẽ xem xét tình hình của dịch bệnh để đưa ra những điều chỉnh hợp lý nhất về lịch thi đấu cũng như các vấn đề liên quan Ngoài những biến động về lịch thi đấu, hàng loạt những thương vụ chuyển nhượng của các CLB thuộc Chinese Super League đã bị "đổ bể" do sự lo ngại về dịch viêm phổi cấp đang hoành hành tại Trung Quốc Trong đó, nổi bật là trường hợp của tiền vệ Javier Pastore thuộc biên chế CLB AS Roma. Ngôi sao người Argentina phải hủy chuyến bay tới Trung Quốc vào phút chót bởi những nỗi lo khi dịch bệnh chưa được kiểm soát Thậm chí, hàng loạt những ngôi sao đang chơi bóng tại giải VĐQG Trung Quốc cũng tìm cách đến với những bến đỗ mới để tránh sự lây nhiễm của virus corona Nổi bật trong số đó là thương vụ của Odion Ighalo (đến Manchester United), Yannick Carrasco (đến Atletico Madrid), Javier Mascherano (đến Estudiantes) và Richairo Zivkovic (đến Sheffield United) Còn ở trường hợp của Marko Arnautovic (CLB Thượng Hải SIPG), anh không thể rời Trung Quốc để trở lại châu Âu thi đấu trong những ngày cuối của TTCN mùa đông do sân bay ở Trung Quốc đóng cửa Ngoài bóng đá, giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc đã hoãn cũng cả 2 nội dung nam và nữ. Theo chủ tịch CBA (giải bóng rổ nhà nghề Trung Quốc nam), các trận đấu có khả năng được chuyển đến những địa điểm chưa bùng phát dịch bệnh do virus corona gây ra Liên đoàn Cầu lông Thế giới (BWF) cũng đã buộc giải China Masters tại Trung Quốc phải dời lại ngày thi đấu để hạn chế những rủi ro về mặt sức khỏe cho các VĐV tham dự Cùng với đó, BTC F1 và những người đứng đầu FIA (Liên đoàn Ô tô Quốc tế) đang xem xét khả năng hoãn lại chặng đua Chinese Grand Prix (diễn ra ngày 19-4-2020) tại Thượng Hải trước diễn biến phức tạp của virus 2019-nCoV Dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán cũng đã gây những ảnh hưởng trực tiếp tới Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 Theo đó, vòng loại Olympic ở bộ môn bóng rổ nữ phải chuyển địa điểm thi đấu từ Phật Sơn (Trung Quốc) sang Serbia Vòng loại thứ 3, bảng B của Olympic Tokyo môn bóng đá nữ khu vực châu Á cũng phải chuyển từ Trung Quốc sang Australia để thi đấu Thậm chí, ĐT bóng đá nữ Trung Quốc còn bị phía chủ nhà Australia thực hiện cách ly trong vòng 1 tuần (đến ngày 5-2-2020). Kết thúc quãng thời gian đó, các cầu thủ nữ Trung Quốc sẽ được ra sân thi đấu nếu không có trường hợp nào bị nhiễm bệnh Ngoài ra, người hâm mộ trên toàn thế giới còn đang lo ngại về việc Olympic Tokyo 2020 không thể diễn ra đúng như dự kiến (vào tháng 7) do những ảnh hưởng từ đại dịch viêm phổi Vũ Hán Tại Anh, hình ảnh CĐV với chiếc khẩu trang đã tạo nên những hình ảnh rất lạ lùng trên khán đài các SĐV tại Premier League cuối tuần qua Không ít CĐV đã phải đeo khẩu trang tới sân theo dõi các trận bóng đá nhằm phòng ngừa sự lây lan của virus corona Còn ở Việt Nam, Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) mới đưa ra thông báo chính thức về việc tạm hoãn tổ chức trận tranh Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội FC và CLB TP. Hồ Chí Minh (Nguồn Goal.com) Đồng thời, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam mùa giải 2020 sẽ phải lùi ngày khai màn để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng, chống dịch bệnh tại Việt Nam (Nguồn: Vietnam Plus)

