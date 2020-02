Tối 10-2 theo giờ Việt Nam, Jong Heerenveen (xanh trắng) có trận thắng 1-0 trước chủ nhà Jong Go Ahead Eagles (Ảnh: Dennis Bresser) Đây là giải đấu dành cho các đội trẻ tại Hà Lan Đội khách trả nợ được trận thua 0-6 ở lượt đi Trong những cầu thủ Jong Heerenveen chơi ấn tượng nhất... ... có Đoàn Văn Hậu (phải) Tuyển thủ Việt Nam được xếp đá hậu vệ, có nhiều tình huống cản phá xuất sắc, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, giúp hàng thủ đội khách đứng vững trước các cầu thủ cao to của đối phương Một pha không chiến của Văn Hậu, góp phần giúp Jong Heerenveen bảo toàn mành lưới Bàn thắng duy nhất của Jong Heerenveen được ghi do công của Van der Heide ở phút 23 Việc giành 3 điểm cũng giúp đội trẻ Heerenveen có được 3 chiến thắng liên tiếp ở sân chơi này Với cá nhân Văn Hậu, đây là lần thứ 3 anh được trao cơ hội đá chính tại đội trẻ Heerenveen. Ở lần ra sân gần nhất hôm 5-2, Văn Hậu cũng đá đủ 90 phút và cùng đồng đội giành chiến thắng 4-1 trước Jong Feyenoord Lúc này, các CĐV Việt Nam đang rất hy vọng hậu vệ người Thái Bình sẽ được ra sân vào cuối tuần, khi đội một SC Heerenveen đá tứ kết cúp quốc gia Hà Lan, gặp Feyenoord vào 2h45 sáng 14-2 theo giờ Hà Nội.

Tối 10-2 theo giờ Việt Nam, Jong Heerenveen (xanh trắng) có trận thắng 1-0 trước chủ nhà Jong Go Ahead Eagles (Ảnh: Dennis Bresser) Đây là giải đấu dành cho các đội trẻ tại Hà Lan Đội khách trả nợ được trận thua 0-6 ở lượt đi Trong những cầu thủ Jong Heerenveen chơi ấn tượng nhất... ... có Đoàn Văn Hậu (phải) Tuyển thủ Việt Nam được xếp đá hậu vệ, có nhiều tình huống cản phá xuất sắc, xuất hiện đúng lúc đúng chỗ, giúp hàng thủ đội khách đứng vững trước các cầu thủ cao to của đối phương Một pha không chiến của Văn Hậu, góp phần giúp Jong Heerenveen bảo toàn mành lưới Bàn thắng duy nhất của Jong Heerenveen được ghi do công của Van der Heide ở phút 23 Việc giành 3 điểm cũng giúp đội trẻ Heerenveen có được 3 chiến thắng liên tiếp ở sân chơi này Với cá nhân Văn Hậu, đây là lần thứ 3 anh được trao cơ hội đá chính tại đội trẻ Heerenveen. Ở lần ra sân gần nhất hôm 5-2, Văn Hậu cũng đá đủ 90 phút và cùng đồng đội giành chiến thắng 4-1 trước Jong Feyenoord Lúc này, các CĐV Việt Nam đang rất hy vọng hậu vệ người Thái Bình sẽ được ra sân vào cuối tuần, khi đội một SC Heerenveen đá tứ kết cúp quốc gia Hà Lan, gặp Feyenoord vào 2h45 sáng 14-2 theo giờ Hà Nội.