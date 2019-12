Cầu thủ Nhật Bản đầu tiên xuất hiện tại giải Ngoại hạng Anh là Junichi Inamoto, khi được HLV Wenger đưa về Arsenal mùa giải 2001/02 Tuy nhiên, Inamoto không khẳng định được mình tại sân Highbury trước khi lang bạt qua Fulham, West Brom và Cardiff City rồi "biến mất" Thành danh ở Italia nhưng Hidetoshi Nakata cũng có thời gian đá tại Anh trong màu áo Bolton Trong mùa giải duy nhất 2005/06, Nakata ra sân 21 trận và ghi 1 bàn thắng trước khi chia tay Bolton Ryo Miyaichi từng rất được kỳ vọng tại Arsenal khi được CLB ký hợp đồng năm 18 tuổi (2011) Dù vậy, tài năng trẻ này chỉ ra sân 7 trận cho đội một Pháo thủ, trước khi sang Bolton... ... rồi Wigan và sau đó là Hà Lan và Đức để duy trì sự nghiệp Shinji Kagawa chính là một trong những cầu thủ Nhật nổi tiếng nhất tại Premier League từ trước đến nay Anh khoác áo M.U năm 2012, lên ngôi vô địch ngay mùa đó rồi trụ thêm 1 năm trước khi trở lại Dortmund Sang Premier League cùng thời điểm với Kagawa nhưng Maya Yoshida trụ lại tại giải đấu hàng đầu nước Anh lâu hơn nhiều so với đồng hương Đến nay, trung vệ này đã có 8 mùa liên tiếp khoác áo Southampton và là cầu thủ người Nhật có số lần ra sân nhiều nhất giải Ngoại hạng Anh Shinji Okazaki là một trong hai cầu thủ Nhật từng may mắn được tận hưởng cảm giác lên ngôi ở Premier League Tiền đạo này là nhân tố quan trọng trong đội hình Leicester City giành chức vô địch mùa giải 2015/16, khi đóng góp 5 bàn và 2 kiến tạo Yoshinori Muto chuyển tới Newcastle vào tháng 7-2018 sau màn trình diễn ấn tượng ở World Cup trên đất Nga Tuy nhiên tính đến thời điểm hiện tại, Muto vẫn đang vật lộn cạnh tranh vị trí và chưa ghi được bàn nào mùa này sau 6 lần ra sân (1 lần đá chính) Takumi Minamino trở thành cầu thủ Nhật Bản mới nhất góp mặt ở Premier League, khi đến Liverpool theo bản hợp đồng 4,5 năm, cùng mức phí chuyển nhượng khá rẻ 7,25 triệu bảng Minamino được kỳ vọng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho The Kop, và sẽ trở thành người Nhật Bản thứ 3 vô địch Ngoại hạng Anh, khi Liverpool lúc này đang chiếm lợi thế lớn trên đường đua.

