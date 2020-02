Sau khi bình phục hoàn toàn chấn thương, tiền đạo Chevaughn Walsh nhanh chóng được CLB HAGL tái ký hợp đồng, chân sút 24 tuổi này hứa hẹn sẽ gia tăng đáng kể sức mạnh cho hàng công của đội bóng phố Núi ở mùa giải 2020

Chevaughn Walsh không phải cái tên xa lạ với người hâm mộ, ở mùa giải trước chân sút người Jamaica đã chơi khá ấn tượng trong giai đoạn lượt đi với 7 bàn thắng sau 13 trận đấu

Chevaughn Welsh được HAGL đưa về ở đầu mùa giải V-League 2019 để thay thế cho Rimario với hi vọng tiền đạo này được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn đáng tin cậy trên hàng công của đội bóng Phố Núi

Đáng nói hơn, sau một thời gian thích nghi, chân sút này trở một ngoại binh có thể chơi bóng với Văn Toàn một cách cực kỳ ăn ý khiến không ít người hâm mộ kỳ vọng Chevaughn Welsh có thể thay thế vai trò của Công Phượng để lại ở HAGL

Dù chơi khá nổi bật và được coi là ngoại binh có kết quả tốt nhất trong số những cái tên đã đầu quân cho đội bóng phố Núi, nhưng chấn thương đầu gối đã khiến Chevaughn Walsh phải ngồi ngoài trong cả giai đoạn lượt về

Trước sự tổn thất về đội hình lần này, CLB HAGL đã thay thế Chevaughn Walsh bằng tiền đạo Felipe Martins nhưng chân sút này không để lại được quá nhiều ấn tượng đối với người hâm mộ, cụ thể, tiền đạo này chỉ ghi được 3 bàn trong 10 lần ra sân

Sau khi ký hợp đồng với HAGL, Chevaughn Walsh đã chia sẻ trên trang facebook cá nhân của mình rằng anh cảm thấy rất vui và biết ơn khi được tái ký hợp đồng với đội chủ sân Pleiku

Trong khoảng thời gian V.League 2020 chuẩn bị khởi tra‌nh, Hà Nội FC đã khởi độn‌g kế hoạch tăng cường nhân sự để hướng đến mục tiêu giữ vững chức vô địch và chinh phục các danh hiệu ở mùa gi‌ải mới

Cụ thể, đội chủ sân Hàng Đẫy đã quyết định đưa tiền đạo Rimario Gordon của Thanh Hóa vào tầm ngắm nhằm tăng thêm sức mạnh trên hàng công

Dù chỉ ghi được 8 bàn thắng tại mùa giải V-League 2019, tuy nhiên, Rimario vốn được coi là một ngoại binh hạng A có lối chơi khá độc lập và khả năng săn bàn cực tốt nên khiến không ít CLB chú ý tới

Việc đội bóng thủ đô quyết định đưa Rimaro về sân Hàng Đẫy sẽ giúp HLV Chu Đình Nghiêm giải quyết được bài toán trung phong cắm, giúp ngôi sao Pape Omar Faye được chơi bóng tự do hơn

Nếu thành công, 2 sát thủ săn bàn là Pape Omar và Rimario Gordon hứa hẹn là cặp tấ‌n côn‌g đáng xem nhất tại V.League 2020 vì họ sẵn sàng gie‌o rắ‌c nỗi s‌ợ hã‌i lên mọi hàng phòng ngự của đối phương

Bên cạnh Rimario thì Moses Oloya cũng là cái tên được nhiều người chú ý. Cầu thủ gốc Uganda này đến với sân cỏ V-League lần đầu tiên vào năm 2012, tuy nhiên, do không quá nổi bật nên chân sút này không để lại dấu ấn với người hâm mộ

Vào năm 2017, Moses Oloya đầu quân cho đội bóng Thủ đô. Anh thi đấu 1285 phút, cùng Hà Nội FC về thứ 3 mùa giải năm này

Sở hữu khả năng tranh chấp và thu hồi bóng cực tốt, trong 1 năm, tiền vệ này đã trở thành một lá chắn thép ở hàng phòng ngự, giúp Hà Nội FC có một mùa giải vô cùng thành công

Sau 2 năm cống hiến cho Hà Nội FC, Moses đã trở thành cầu thủ nước ngoài vô địch V-League nhiều nhất và là cầu thủ nước ngoài duy nhất ở Việt Nam vô địch V-League với 2 CLB khác nhau

Bên cạnh 2 cái tên quen thuộc là Văn Quyết và Quang Hải thì Pape Omar Faye đang được xem là ngôi sao quan trọng bậc nhất trên hàng công của Hà Nội trong mùa giải sắp tới

Gia nhập đội bóng Thủ đô từ đầu năm 2019, Pape Omar hoà nhập nhanh chóng và trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình

Những đóng góp của cầu thủ gốc Senegal đã được thể hiện rõ khi trở thành cây săn bàn chính cho Hà Nội FC ở V-League 2019 và là ngoại binh được hi vọng nhiều nhất sau khi Hoàng Vũ Samson sẽ đầu quân cho CLB Thanh Hóa vào V-League 2020

Sau khi kết thúc V-League 2019 đầy chật vật thì CLB Thanh Hóa quyết định tăng cường lực lượng cho V-League 2020 bằng những bản hợp đồng bom tấn, trong đó Hoàng Vũ Samson là cái tên gây nhiều chú ý nhất

Hoàng Vũ Samson được coi là chân sút tốt nhất lịch sử V.League. Trong suốt sự nghiệp chơi bóng tại Việt Nam, tiền đạo gốc Nigeria có 182 bàn thắng tại V.League

Hoàng Vũ Samson đến với V-League trong màu áo CLB Than Quảng Ninh (2007-2008) nhưng tiền đạo này chỉ thật sự nổi bật và để lại nhiều ấn tượng với người hâm mộ khi anh đầu quân cho CLB Hà Nội

Chiêu mộ Hoàng Vũ Samson lúc này được coi là một hành động đúng đắn của CLB xứ Thanh, điều này sẽ giúp hàng công của CLB Thanh Hóa thêm phần nguy hiểm

