Chiều 12-6, ĐKVĐ V-League Hà Nội FC có chuyến làm khách đáng chú ý trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: HNFC) Háo hức xem đội hình nhiều ngôi sao của đội bóng Thủ đô như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết... rất nhiều khán giả miền Trung đã đến sân từ rất sớm Sự có mặt đông đảo của họ khiến SVĐ Hà Tĩnh trở nên quá tải do không đủ sức chứa Nhiều khán giả còn trèo hàng rào để vào bên dưới sân Họ đứng trên đường piste khiến lực lượng an ninh trên sân phải làm việc hết công suất để đảm bảo trật tự Tình hình trở nên căng thẳng và BTC sân buộc phải cho tạm dừng trận đấu Sau hơn 20 phút, trận Hà Tĩnh gặp Hà Nội mới được bắt đầu lại BTC phát loa yêu cầu khán giả về vị trí của mình Tuy nhiên, điều này là không thể vì trên khán đài lúc này cũng không còn chỗ trống Nhờ sự hoạt động tích cực của lực lượng an ninh trên sân... ... rất may đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Quả bóng Vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng sút xa tuyệt đẹp đưa đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước ở phút 66' Tuy nhiên, Hà Nội FC không giữ được lợi thế này và bị Tuấn Hải ghi bàn gỡ hòa ở phút 86' 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu ở vòng 4 V-League 2020 này.

Chiều 12-6, ĐKVĐ V-League Hà Nội FC có chuyến làm khách đáng chú ý trên sân của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (Ảnh: HNFC) Háo hức xem đội hình nhiều ngôi sao của đội bóng Thủ đô như Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Quyết... rất nhiều khán giả miền Trung đã đến sân từ rất sớm Sự có mặt đông đảo của họ khiến SVĐ Hà Tĩnh trở nên quá tải do không đủ sức chứa Nhiều khán giả còn trèo hàng rào để vào bên dưới sân Họ đứng trên đường piste khiến lực lượng an ninh trên sân phải làm việc hết công suất để đảm bảo trật tự Tình hình trở nên căng thẳng và BTC sân buộc phải cho tạm dừng trận đấu Sau hơn 20 phút, trận Hà Tĩnh gặp Hà Nội mới được bắt đầu lại BTC phát loa yêu cầu khán giả về vị trí của mình Tuy nhiên, điều này là không thể vì trên khán đài lúc này cũng không còn chỗ trống Nhờ sự hoạt động tích cực của lực lượng an ninh trên sân... ... rất may đã không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra Trở lại với diễn biến chính của trận đấu, Quả bóng Vàng 2019 Đỗ Hùng Dũng sút xa tuyệt đẹp đưa đội bóng Thủ đô vươn lên dẫn trước ở phút 66' Tuy nhiên, Hà Nội FC không giữ được lợi thế này và bị Tuấn Hải ghi bàn gỡ hòa ở phút 86' 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu ở vòng 4 V-League 2020 này.