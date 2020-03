Ở tuổi 18, Nguyễn Hữu Việt Hoàng đã được ban huấn luyện (BHL) đánh giá là một trong những cái tên mang nhiều hứa hẹn nhất khóa 4 HAGL JMG (ẢNH: Thanh Niên)

Cầu thủ cao 1m73 này hiện nắm giữ vị trí hậu vệ phải số 1 trong đội hình khóa 4 của Học viện HAGL JMG, tương tự vị trí sở trưởng của đàn anh Vũ Văn Thanh ở khóa 1 (ẢNH: Thanh Niên)

Ngoài vị trí sở trưởng, cầu thủ này còn có thể đảm nhiệm tốt nhiều vai trò nên huấn luyện viên Guillaume Graechen đang giúp Việt Hoàng làm quen thêm những vị trí khác như tiền vệ trung tâm, trung vệ, tiền vệ cánh (ẢNH: Thanh Niên)

Ngoài ra, với thể hình và thể lực lý tưởng, khả năng sút xa tốt, tốc độ xuất phát cao, hậu vệ trẻ gốc Hà Tĩnh đã khiến cho HLV Luka của U19 Feyenoord liên tưởng tới hậu vệ Marcelo của Real Madrid, và đã mời cầu thủ trẻ này tới tập luyện cùng đội bóng của Hà Lan (Ảnh: Thanh Niên)

HLV Luka cho biết: "Hoàng “Marcelo” đã mang lại ấn tượng khá tốt cho tôi. Cậu ấy sở hữu một thể lực rất tốt so với các cầu thủ châu Âu.Và nếu được trao đúng cơ hội, tôi chắc chắn rằng cầu thủ này sẽ hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai" (Ảnh: Thanh Niên)

Là đồng hương và cũng bằng tuổi với Nguyễn Hữu Việt Hoàng, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng được coi là một cái tên nổi bật với chiếc chân trái quái chiêu và chiều cao lý tưởng (ẢNH: Zing)

Cầu thủ sinh năm 2002 này đã trúng tuyển vào khóa 4 của lò năng khiếu bóng đá HAGL do huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh và Nguyễn Văn Đàn phụ trách (ẢNH: FB cá nhân)

Với kỹ thuật vượt trội và lối chơi bóng cống hiến, cầu thủ sinh năm 2003 đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Guillaume Graechen, được đẩy lên đá U19 và có tên trong đội hình xuất phát ở hầu hết các trận đấu tại vòng loại của U19 HAGL (ẢNH: Thanh Niên)

Không phụ lòng tin và sự mong đợi của BHL, tài năng trẻ này đã có những pha đi bóng đầy ấn tượng và được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng cùng tư duy chiến thuật sắc sảo (ẢNH: Zing)

Ngoài ra, theo tiết lộ từ BHL khóa 4, Vĩnh Nguyên là cầu thủ đầu tiên của lứa này vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của ‘đàn anh’ Nguyễn Công Phượng ở khóa 1 (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Cầu thủ này còn được ví là ‘Lương Xuân Trường mới’ của Hoàng Anh Gia Lai, sở hữu những đường chuyền dài dọn cỗ với độ chính xác rất cao (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Theo BHL HAGL, trong số các tài năng trẻ, Đặng Văn Đan được đánh giá là cầu thủ có sức bền số 1 tại khóa 4 học viện HAGL JMG (ẢNH: Zing)

Thậm chí, ở các bài kiểm tra thể lực, cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi còn đạt thành tích "khủng" hơn cả các ngôi sao hàng đầu trên thế giới. Chính điều này đã khiến cho Đặng Văn Đan được gọi là "người không phổi" tại CLB HAGL (ẢNH: Zing)

Nhờ vào sức bền và thể lực tốt, Đặng Văn Đan được HLV Guillaume Graechen bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, để có thể phát huy được hết sở trường của mình (ẢNH: Zing)

Mặt khác, đội bóng phố núi luôn được biết đến với lối chơi tấn công cống hiến, cầu thủ tới từ Hà Nội này có thể lên công vê thủ liên tục mà không biết mỏi mệt. Chính vì vậy, đây có thể sẽ là một viên ngọc quý mà HAGL JMG đã sản sinh ra từ trước tới này (ẢNH: Zing)

Trong số 19 học viên khóa 4 của Học viện HAGL JMG, Nguyễn Thanh Khôi là cầu thủ duy nhất đến từ Gia Lai (ẢNH: Thanh Niên)

Sinh năm 2001, Khôi là người lớn tuổi nhất khóa, bởi vậy, chàng trai này được HLV Guillaume Graechen tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng của lứa cầu thủ này (ẢNH: Thanh Niên)

Tuy chỉ cao 1,65 m nhưng nhờ khả năng chơi bóng bổng tốt, sức mạnh càn lướt vượt trội nên cầu thủ này đã trở thành một "lá bài" không thể thiếu đối với HLV Guillaume Graechen (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Bên cạnh đó, Thanh Khôi cũng chính là cái tên duy nhất của Việt Nam được gọi vào đội tuyển ASIAN ELEVEN, đại diện cho Đông Nam Á tham dự trận đấu giao hữu quốc tế Japan Fun Cup tại Nhật Bản (ẢNH: Tuổi Trẻ)

HLV Graechen đã từng nhận xét: "Thanh Khôi vừa là nhạc trưởng, vừa là chủ của khu trung tuyến. Cũng như Tuấn Anh hay Xuân Trường, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội." (ẢNH: Sport 5)

Sinh năm 2003, với chiều cao 1m58, là người thấp nhất trong số các học viên khóa 4 của Học viện HAGL JMG nhưng Trần Gia Huy luôn là cái tên để lại nhiều ấn tượng và được nhắc đến nhiều nhất của lứa cầu thủ này (ẢNH: Zing)

Trần Gia Huy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le tại Thanh Hóa. Dù có kỹ thuật rất nổi bật nhưng do bị suy dinh dưỡng nặng nên khi gia nhập Học viện HAGL JMG lúc 13 tuổi, Huy chỉ cao 1,33 m (ẢNH: Thanh Niên)

Nhận thấy điều đó, bầu Đức đã chỉ đạo các cộng sự của mình đưa cầu thủ này vào diện chăm sóc đặc biệt, tương tự như cách mà Câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) đã làm trước đây với danh thủ Lionel Messi (ẢNH: Báo Gia Lai)

Gần như ngày nào cậu bé đến từ xứ Thanh này cũng được các chuyên gia y tế tiêm hoóc môn tăng trưởng, kích thích phát triển chiều cao. Số tiền bỏ ra để làm điều này khá lớn (ẢNH: Báo Gia Lai)

Là cầu thủ thuộc diện “thấp bé nhẹ cân” nhưng bù lại Trần Gia Huy có kỹ thuật điêu luyện, đôi chân “biết múa” và nhãn quan chiến thuật cực tốt (ẢNH: Báo Gia Lai)

Bởi vậy, mỗi lần tiền vệ trung tâm Huy “còi” có bóng trong chân, thay vì chỉ đạo các cầu thủ phối hợp, huấn luyện viên Guillaume Graechen chỉ cần nhắc: “Chẳng cần la lên làm gì, riêng Gia Huy, cậu ấy rất quái dị và biết mình phải làm gì tiếp theo” (ẢNH: Báo Gia Lai)

Trong chuyến thăm Học viện HAGL JMG vào tháng 2-2018, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã nói với Trần Gia Huy: “Con đừng tự ti là mình nhỏ, hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ, khéo léo, thông minh...” (ẢNH: Báo Gia Lai)

Ở tuổi 18, Nguyễn Hữu Việt Hoàng đã được ban huấn luyện (BHL) đánh giá là một trong những cái tên mang nhiều hứa hẹn nhất khóa 4 HAGL JMG (ẢNH: Thanh Niên)

Cầu thủ cao 1m73 này hiện nắm giữ vị trí hậu vệ phải số 1 trong đội hình khóa 4 của Học viện HAGL JMG, tương tự vị trí sở trưởng của đàn anh Vũ Văn Thanh ở khóa 1 (ẢNH: Thanh Niên)

Ngoài vị trí sở trưởng, cầu thủ này còn có thể đảm nhiệm tốt nhiều vai trò nên huấn luyện viên Guillaume Graechen đang giúp Việt Hoàng làm quen thêm những vị trí khác như tiền vệ trung tâm, trung vệ, tiền vệ cánh (ẢNH: Thanh Niên)

Ngoài ra, với thể hình và thể lực lý tưởng, khả năng sút xa tốt, tốc độ xuất phát cao, hậu vệ trẻ gốc Hà Tĩnh đã khiến cho HLV Luka của U19 Feyenoord liên tưởng tới hậu vệ Marcelo của Real Madrid, và đã mời cầu thủ trẻ này tới tập luyện cùng đội bóng của Hà Lan (Ảnh: Thanh Niên)

HLV Luka cho biết: "Hoàng “Marcelo” đã mang lại ấn tượng khá tốt cho tôi. Cậu ấy sở hữu một thể lực rất tốt so với các cầu thủ châu Âu.Và nếu được trao đúng cơ hội, tôi chắc chắn rằng cầu thủ này sẽ hứa hẹn tỏa sáng trong tương lai" (Ảnh: Thanh Niên)

Là đồng hương và cũng bằng tuổi với Nguyễn Hữu Việt Hoàng, Hoàng Vĩnh Nguyên cũng được coi là một cái tên nổi bật với chiếc chân trái quái chiêu và chiều cao lý tưởng (ẢNH: Zing)

Cầu thủ sinh năm 2002 này đã trúng tuyển vào khóa 4 của lò năng khiếu bóng đá HAGL do huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh và Nguyễn Văn Đàn phụ trách (ẢNH: FB cá nhân)

Với kỹ thuật vượt trội và lối chơi bóng cống hiến, cầu thủ sinh năm 2003 đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của HLV Guillaume Graechen, được đẩy lên đá U19 và có tên trong đội hình xuất phát ở hầu hết các trận đấu tại vòng loại của U19 HAGL (ẢNH: Thanh Niên)

Không phụ lòng tin và sự mong đợi của BHL, tài năng trẻ này đã có những pha đi bóng đầy ấn tượng và được đánh giá cao ở khả năng chuyền bóng cùng tư duy chiến thuật sắc sảo (ẢNH: Zing)

Ngoài ra, theo tiết lộ từ BHL khóa 4, Vĩnh Nguyên là cầu thủ đầu tiên của lứa này vượt qua bài tập tâng bóng ở tất cả các cấp độ, sánh ngang với thành tích của ‘đàn anh’ Nguyễn Công Phượng ở khóa 1 (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Cầu thủ này còn được ví là ‘Lương Xuân Trường mới’ của Hoàng Anh Gia Lai, sở hữu những đường chuyền dài dọn cỗ với độ chính xác rất cao (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Theo BHL HAGL, trong số các tài năng trẻ, Đặng Văn Đan được đánh giá là cầu thủ có sức bền số 1 tại khóa 4 học viện HAGL JMG (ẢNH: Zing)

Thậm chí, ở các bài kiểm tra thể lực, cầu thủ trẻ của đội bóng phố núi còn đạt thành tích "khủng" hơn cả các ngôi sao hàng đầu trên thế giới. Chính điều này đã khiến cho Đặng Văn Đan được gọi là "người không phổi" tại CLB HAGL (ẢNH: Zing)

Nhờ vào sức bền và thể lực tốt, Đặng Văn Đan được HLV Guillaume Graechen bố trí thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự, để có thể phát huy được hết sở trường của mình (ẢNH: Zing)

Mặt khác, đội bóng phố núi luôn được biết đến với lối chơi tấn công cống hiến, cầu thủ tới từ Hà Nội này có thể lên công vê thủ liên tục mà không biết mỏi mệt. Chính vì vậy, đây có thể sẽ là một viên ngọc quý mà HAGL JMG đã sản sinh ra từ trước tới này (ẢNH: Zing)

Trong số 19 học viên khóa 4 của Học viện HAGL JMG, Nguyễn Thanh Khôi là cầu thủ duy nhất đến từ Gia Lai (ẢNH: Thanh Niên)

Sinh năm 2001, Khôi là người lớn tuổi nhất khóa, bởi vậy, chàng trai này được HLV Guillaume Graechen tin tưởng trao chiếc băng đội trưởng của lứa cầu thủ này (ẢNH: Thanh Niên)

Tuy chỉ cao 1,65 m nhưng nhờ khả năng chơi bóng bổng tốt, sức mạnh càn lướt vượt trội nên cầu thủ này đã trở thành một "lá bài" không thể thiếu đối với HLV Guillaume Graechen (ẢNH: Tuổi Trẻ)

Bên cạnh đó, Thanh Khôi cũng chính là cái tên duy nhất của Việt Nam được gọi vào đội tuyển ASIAN ELEVEN, đại diện cho Đông Nam Á tham dự trận đấu giao hữu quốc tế Japan Fun Cup tại Nhật Bản (ẢNH: Tuổi Trẻ)

HLV Graechen đã từng nhận xét: "Thanh Khôi vừa là nhạc trưởng, vừa là chủ của khu trung tuyến. Cũng như Tuấn Anh hay Xuân Trường, Khôi còn là điểm tựa tinh thần cho toàn đội." (ẢNH: Sport 5)

Sinh năm 2003, với chiều cao 1m58, là người thấp nhất trong số các học viên khóa 4 của Học viện HAGL JMG nhưng Trần Gia Huy luôn là cái tên để lại nhiều ấn tượng và được nhắc đến nhiều nhất của lứa cầu thủ này (ẢNH: Zing)

Trần Gia Huy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le tại Thanh Hóa. Dù có kỹ thuật rất nổi bật nhưng do bị suy dinh dưỡng nặng nên khi gia nhập Học viện HAGL JMG lúc 13 tuổi, Huy chỉ cao 1,33 m (ẢNH: Thanh Niên)

Nhận thấy điều đó, bầu Đức đã chỉ đạo các cộng sự của mình đưa cầu thủ này vào diện chăm sóc đặc biệt, tương tự như cách mà Câu lạc bộ Barcelona (Tây Ban Nha) đã làm trước đây với danh thủ Lionel Messi (ẢNH: Báo Gia Lai)

Gần như ngày nào cậu bé đến từ xứ Thanh này cũng được các chuyên gia y tế tiêm hoóc môn tăng trưởng, kích thích phát triển chiều cao. Số tiền bỏ ra để làm điều này khá lớn (ẢNH: Báo Gia Lai)

Là cầu thủ thuộc diện “thấp bé nhẹ cân” nhưng bù lại Trần Gia Huy có kỹ thuật điêu luyện, đôi chân “biết múa” và nhãn quan chiến thuật cực tốt (ẢNH: Báo Gia Lai)

Bởi vậy, mỗi lần tiền vệ trung tâm Huy “còi” có bóng trong chân, thay vì chỉ đạo các cầu thủ phối hợp, huấn luyện viên Guillaume Graechen chỉ cần nhắc: “Chẳng cần la lên làm gì, riêng Gia Huy, cậu ấy rất quái dị và biết mình phải làm gì tiếp theo” (ẢNH: Báo Gia Lai)

Trong chuyến thăm Học viện HAGL JMG vào tháng 2-2018, Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo đã nói với Trần Gia Huy: “Con đừng tự ti là mình nhỏ, hãy tự tin mình là một cầu thủ rất mạnh mẽ, khéo léo, thông minh...” (ẢNH: Báo Gia Lai)