Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) là một cái tên quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà, tuy nhiên, anh cũng là tiền vệ có kỹ thuật tốt nhưng để lại nhiều tiếc nuối nhất V-League trong những năm trở lại đây (Ảnh: Zing)

Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cái tên gây bão từ lứa tuổi U19 năm 2014, thậm chí, cầu thủ này còn được đánh giá có kỹ thuật hơn hẳn các đồng đội cùng CLB HAGL lúc bấy giờ như Công phượng, Văn Toàn và Xuân Trường

Ngày mới xuất hiện, Tuấn Anh nhanh chóng để lại dấu ấn của mình bằng sự tài hoa với những đường chuyền chính xác và những cú sút đậm chất "nghệ sĩ". Tuy nhiên, việc thường xuyên gặp phải chấn thương đã khiến cho sự nghiệp của chàng trai gốc Thái Bình bị tụt lại so với đồng đội

Trở lại V-League 2020, Tuấn Anh mang phiên bản hoàn thiện nhất đã được BHL tin tưởng giao nhiệm vụ cùng với chiếc băng đội trưởng từ đó có thể có thể cùng HAGL đạt được những mục tiêu đã để ra

Mặc dù đây là lần đầu thi đấu ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam nhưng Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ (Ảnh: Thanh Niên)

Bởi, đây là một trong những cái tên đóng góp nhiều công lao nhất giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng V-League 2020

Sở hữu một chiều cao lý tưởng, Bùi Hoàng Việt Anh có được khá nhiều thành tích và sự chú ý của giới chuyên môn. Anh được lò đào tạo Hà Nội T&T thu nạp, sau đó, liên tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật và hiện đang chơi bóng cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Cầu thủ sinh năm 1999 này đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2020. Dù chưa đạt được thành tích tốt tại giải đấu đó nhưng đây là một bước tiến lớn của Việt Anh trong sự nghiệp

Cũng giống Tuấn Anh, Hùng Dũng là cái tên được khá nhiều người biết đến, cầu thủ này đang trên đường tiến tới phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân và V-League 2020 là một sân chơi đầy hứa hẹn đối với tiền vệ này (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cầu thủ Gia Lâm này khiến khán giả ấn tượng bằng một lối chơi quyết liệt, nhanh chóng có thể chơi ở nhiều vị trị khác nhau và đặc biệt là có một nền tảng thể lực rất tốt - điều mà không phải cầu thủ nội nào cũng có

Với tài năng của mình, Hùng Dũng đã cùng những đồng đội của mình tại CLB Hà Nội ẵm trọn ba chức vô địch cao quý nhất của bóng đá nội là V.League, cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia

Mặt khác, trong màu áo đội tuyển, cầu thủ sinh năm 1993 đã trở thành một nút thắt không thể thiếu đối với HLV Park Hang Seo khi anh liên tục cùng các đồng đội lập nên những trang vàng lịch sử bóng đá Việt

Huỳnh Tấn Sinh là cái tên khá mới trong nền bóng đá Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1998 hiện đang đầu quân cho CLB Quảng Nam và là niềm hi vọng trong tương lai của bóng đá nước nhà (Ảnh: Zing)

Tiền vệ trẻ này đã để lại ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1,82m, nếu phát triển về thể hình trong những năm tới thì Tấn Sinh sẽ trở thành một trong những cái tên nguy hiểm nhất trong những pha tranh chấp bằng đầu

Ngoài ra, Tấn Sinh còn được HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét là mẫu tiền vệ điển hình mà bóng đá Việt Nam đang cần. Bởi anh sở hữu thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả, đơn giản và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp

Do vậy, dù không quá nổi bật cùng CLB của mình như Hùng Dũng hay Tuấn Anh nhưng Huỳnh Tấn Sinh được giới chuyên môn đánh giá rằng, đây là một trong những tiền vệ mang nhiều hứa hẹn nhất V-League 2020

Lần đầu thi đấu tại sân cỏ của V.League, nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không ào ạt tuyển mộ những cầu thủ có tên tuổi. HLV Phạm Minh Đức ưa thích dùng những cầu thủ có lối chơi cống hiến, và Lê Tấn Tài là một trong những cái tên được ky vọng nhất (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cầu thủ quê Khánh Hòa thuộc số ít những cầu thủ còn sót lại sau 12 năm đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực. Ngoài ra, Lê Tấn Tài là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và đã kinh qua nhiều đội bóng trong nước

Do đó, việc có Tấn Tài trong sân sẽ giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin hơn. Hơn nữa, với kinh nghiệm thi đấu và kiến thức về huấn luyện của mình, cầu thủ này sẽ giúp ban huấn luyện chỉ đạo, điều hành trực tiếp trên sân

Ngoài kinh nghiệm và chuyên môn, cầu thủ này còn được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay nối dài" trên sân. Điều này được cụ thể hóa bằng việc anh được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng CLB HLHT ở mùa giải 2020 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Nguyễn Tuấn Anh (HAGL) là một cái tên quen thuộc đối với người hâm mộ bóng đá nước nhà, tuy nhiên, anh cũng là tiền vệ có kỹ thuật tốt nhưng để lại nhiều tiếc nuối nhất V-League trong những năm trở lại đây (Ảnh: Zing)

Nguyễn Tuấn Anh là một trong những cái tên gây bão từ lứa tuổi U19 năm 2014, thậm chí, cầu thủ này còn được đánh giá có kỹ thuật hơn hẳn các đồng đội cùng CLB HAGL lúc bấy giờ như Công phượng, Văn Toàn và Xuân Trường

Ngày mới xuất hiện, Tuấn Anh nhanh chóng để lại dấu ấn của mình bằng sự tài hoa với những đường chuyền chính xác và những cú sút đậm chất "nghệ sĩ". Tuy nhiên, việc thường xuyên gặp phải chấn thương đã khiến cho sự nghiệp của chàng trai gốc Thái Bình bị tụt lại so với đồng đội

Trở lại V-League 2020, Tuấn Anh mang phiên bản hoàn thiện nhất đã được BHL tin tưởng giao nhiệm vụ cùng với chiếc băng đội trưởng từ đó có thể có thể cùng HAGL đạt được những mục tiêu đã để ra

Mặc dù đây là lần đầu thi đấu ở sân chơi cao nhất bóng đá Việt Nam nhưng Bùi Hoàng Việt Anh là cái tên không quá xa lạ với người hâm mộ (Ảnh: Thanh Niên)

Bởi, đây là một trong những cái tên đóng góp nhiều công lao nhất giúp Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thăng hạng V-League 2020

Sở hữu một chiều cao lý tưởng, Bùi Hoàng Việt Anh có được khá nhiều thành tích và sự chú ý của giới chuyên môn. Anh được lò đào tạo Hà Nội T&T thu nạp, sau đó, liên tục gặt hái được nhiều thành tích nổi bật và hiện đang chơi bóng cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Cầu thủ sinh năm 1999 này đã được HLV Park Hang Seo triệu tập lên đội U23 Việt Nam tham dự giải U23 châu Á 2020. Dù chưa đạt được thành tích tốt tại giải đấu đó nhưng đây là một bước tiến lớn của Việt Anh trong sự nghiệp

Cũng giống Tuấn Anh, Hùng Dũng là cái tên được khá nhiều người biết đến, cầu thủ này đang trên đường tiến tới phiên bản hoàn thiện nhất của bản thân và V-League 2020 là một sân chơi đầy hứa hẹn đối với tiền vệ này (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Cầu thủ Gia Lâm này khiến khán giả ấn tượng bằng một lối chơi quyết liệt, nhanh chóng có thể chơi ở nhiều vị trị khác nhau và đặc biệt là có một nền tảng thể lực rất tốt - điều mà không phải cầu thủ nội nào cũng có

Với tài năng của mình, Hùng Dũng đã cùng những đồng đội của mình tại CLB Hà Nội ẵm trọn ba chức vô địch cao quý nhất của bóng đá nội là V.League, cúp quốc gia và Siêu cúp quốc gia

Mặt khác, trong màu áo đội tuyển, cầu thủ sinh năm 1993 đã trở thành một nút thắt không thể thiếu đối với HLV Park Hang Seo khi anh liên tục cùng các đồng đội lập nên những trang vàng lịch sử bóng đá Việt

Huỳnh Tấn Sinh là cái tên khá mới trong nền bóng đá Việt Nam, cầu thủ sinh năm 1998 hiện đang đầu quân cho CLB Quảng Nam và là niềm hi vọng trong tương lai của bóng đá nước nhà (Ảnh: Zing)

Tiền vệ trẻ này đã để lại ấn tượng khi sở hữu chiều cao 1,82m, nếu phát triển về thể hình trong những năm tới thì Tấn Sinh sẽ trở thành một trong những cái tên nguy hiểm nhất trong những pha tranh chấp bằng đầu

Ngoài ra, Tấn Sinh còn được HLV Hoàng Anh Tuấn nhận xét là mẫu tiền vệ điển hình mà bóng đá Việt Nam đang cần. Bởi anh sở hữu thể hình tốt, chơi bóng bổng hiệu quả, đơn giản và mạnh mẽ trong các pha tranh chấp

Do vậy, dù không quá nổi bật cùng CLB của mình như Hùng Dũng hay Tuấn Anh nhưng Huỳnh Tấn Sinh được giới chuyên môn đánh giá rằng, đây là một trong những tiền vệ mang nhiều hứa hẹn nhất V-League 2020

Lần đầu thi đấu tại sân cỏ của V.League, nhưng CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không ào ạt tuyển mộ những cầu thủ có tên tuổi. HLV Phạm Minh Đức ưa thích dùng những cầu thủ có lối chơi cống hiến, và Lê Tấn Tài là một trong những cái tên được ky vọng nhất (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cầu thủ quê Khánh Hòa thuộc số ít những cầu thủ còn sót lại sau 12 năm đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực. Ngoài ra, Lê Tấn Tài là một cầu thủ rất giàu kinh nghiệm và đã kinh qua nhiều đội bóng trong nước

Do đó, việc có Tấn Tài trong sân sẽ giúp các cầu thủ trẻ thi đấu tự tin hơn. Hơn nữa, với kinh nghiệm thi đấu và kiến thức về huấn luyện của mình, cầu thủ này sẽ giúp ban huấn luyện chỉ đạo, điều hành trực tiếp trên sân

Ngoài kinh nghiệm và chuyên môn, cầu thủ này còn được kỳ vọng sẽ trở thành "cánh tay nối dài" trên sân. Điều này được cụ thể hóa bằng việc anh được tin tưởng trao tấm băng đội trưởng CLB HLHT ở mùa giải 2020 (Ảnh: Tuổi Trẻ)