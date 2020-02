Chắc hẳn, Nguyễn Tiến Linh là cái tên không hề xa lạ với những người thường xuyên theo dõi bóng đá, cầu thủ sinh năm 1997 này đang là một trong những trụ cột trong đội hình của CLB Becamex Bình Dương cũng như ĐTQG

Với phong độ tốt trong các giải đấu gần đây, Tiến Linh đang là cái tên ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của giới truyền thông cũng như người hâm mộ

Tiến Linh bắt đầu có suất trên tuyển quốc gia từ AFF Cup 2018, theo thời gian, tiền đạo này ngày càng trưởng thành, nhanh chóng chứng minh được khả năng bản thân

Đặc biệt, tại vòng loại World Cup 2022, những siêu phẩm ghi vào lưới đối thủ của anh đã khiến nhiều người ấn tượng

Không chỉ thi đấu tốt với vai trò của một tuyển thủ quốc gia, Nguyễn Tiến Linh cũng đã xuất sắc tỏa sáng trong màu áo của Becamex Bình Dương

Ở V-League 2018, tiền đạo này đã giành danh hiệu "vua phá lưới" với tổng số 15 bàn thắng. Đặc biệt, giới chuyên môn đã đặt cho anh biệt danh "vua vòng cấm" khi 14/15 bàn thắng này đều thực hiện trong khu vực 16m50

Ngoài ra, tại mùa giải 2019, Tiến Linh lại được đặt biệt danh là "vua cú đúp" của bóng đá Việt Nam khi chân sút gốc Hải Dương đã có 3 cú đúp trong các trận thắng Hải Phòng, HAGL, Đà Nẵng

Với những thành tích ấn tượng này, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh đã dần chứng minh được tài năng của mình trong đội hình của HLV Nguyễn Thanh Sơn cũng như HLV Park Hang Seo

HAGL được coi là một đội bóng trẻ, chơi nhiệt huyết và có kỹ thuật tốt, có được không ít thiện cảm của người hâm mộ cũng như giới chuyên môn, trong đó, Nguyễn Văn Toàn được coi là một trong những cái tên nổi bật nhất

Cầu thủ sinh năm 1996 này còn có biệt danh là "vua tốc độ" ngay từ khi còn thi đấu trong màu áo của U19 Việt Nam do có sức chạy vô cùng nhanh, dễ dàng có được những pha đột phá trong vòng cấm

Nhờ những thế mạnh vốn có đó, dù không phải mẫu tiền đạo dày mình hay “mắc võng” trong vòng cấm hay có thể di chuyển rộng nhưng hiện tại, anh vẫn có một chỗ đứng cho riêng mình trong đội hình

Không phải ngẫu nhiên mà Văn Toàn là Vua kiến tạo của V-League 2019 với 11 đường chuyền thành bàn, cũng không phải ngẫu nhiên mà HAGL trở thành một đội bóng liên tục có những đường phản công ấn tượng

Cầu thủ gốc Hải Dương với khả năng bứt tốc quãng ngắn ấn tượng này thường cống hiến bằng cách đẩy bóng về sát khu vực cầu môn đối phương trước khi thực hiện những đường chuyền vào vòng cấm cho đồng đội dứt điểm, giúp HAGL có được những cơ hội "ăn điểm" vô cùng tốt

Nguyễn Công phượng là chân sút không thể không nhắc đến dù cầu thủ này vừa chỉ mới chấm dứt 386 ngày không ghi bàn bằng pha lập công vào lưới Yangon

Dù lần xuất ngoại sang châu Âu của cầu thủ sinh năm 1995 này không được như kỳ vọng, nhưng với kỹ thuật dẫn bóng vô cùng tốt của mình, Nguyễn Công Phượng cũng khiến không ít người chú ý khi quay lại với sân chơi V-League

Bên cạnh đó, khả năng chạy chỗ, chọn vị trí là một điểm mạnh khác của Công Phượng. Những pha di chuyển của tiền đạo xứ Nghệ nhiều lần khiến bẫy việt vị do đối thủ giăng ra trở nên vô dụng

Trở lại với sân chơi quen thuộc, Công Phượng sẽ có nhiều cơ hội hơn để ra sân tiền đạo này hứa hẹn sẽ đem đến cảm giác bùng nổ ở cầu trường

Nguyễn Quang Hải được coi là ngôi sao trẻ và tài năng nhất của bóng đá Việt, khi anh liên tục có những bàn thắng lập nên kỳ tích

Dù không có lợi thế về mặt ngoại hình nhưng Quang Hải có nhãn quan chiến thuật vô cùng tốt

Khi cơ hội đến, anh luôn có khả năng chạy chỗ vô cùng thông minh để tự mình "lấy điểm" hoặc tạo ra một đường chuyền tinh tế để đồng đội ghi bàn

Kỳ tích ở VCK U23 châu Á 2018 đem lại nhiều giá trị tốt lành cho bóng đá Việt Nam, cho cả Hà Nội FC và Quang Hải cũng trở thành cái tên được nhiều người "dòm ngó"

Quang Hải nhanh chóng nhận được nhiều danh hiệu như Cầu thủ hay nhất AFF Cup 2018, Quả bóng vàng Việt Nam, có tên trong đội hình tiêu biểu V.League và được nhiều đội bóng Nhật Bản, Thái Lan, châu Âu để mắt tới

Ngô Hồng Phước là "cánh chim lạ" trong đội hình của HLV Park Hang Seo, tuy nhiên, với tài năng của mình cầu thủ này cũng đang ngày càng tiến bộ để có mặt ở đội tuyển U22 Việt Nam

Ngô Hồng Phước là cái tên nổi bật của đội bóng An Giang nhờ phong độ chói sáng trong màu áo CLB đã giúp cầu thủ sinh năm 1998 lọt vào “mắt xanh” của HLV Park Hang-seo và ông đã gọi Phước lên tập trung đội tuyển U22 Việt Nam

Ở mùa vừa qua, Hồng Phước ghi tới 9 bàn thắng cho An Giang ở hạng Nhất, giúp đội bóng này có thể tiến vào sân cỏ V-League

Áp lực ở V.League tuy cao hơn, nhưng nhiều người vẫn kỳ vọng vào sức trẻ của Hồng Phước có thể cống hiến những màn thi đấu mãn nhãn tại V-League 2020

