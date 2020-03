Trung vệ Hoàng Vissai là một trong những gương mặt khá nổi bật tại sân cỏ V.League. Tuy nhiên tại nửa đầu mùa giải 2019, cầu thủ này đã lâm vào cảnh thất nghiệp sau khi chia tay CLB Cần Thơ (Ảnh: Zing)

Khi hành trình của cầu thủ này tại V.League được cho đã đến hồi kết thì CLB Hải Phòng bất ngờ dang tay đón Hoàng Vissai, và anh liền nhanh chóng có mặt trong đội hình của đội bóng "thành phố hoa phượng đỏ"

Không phụ lòng ban lãnh đạo đội bóng đất cảng, hậu vệ gốc Nigeria chơi tuyệt hay để trở thành trụ cột mới và thậm chí được giao chiếc băng đội trưởng CLB Hải Phòng ở mùa giải 2020

Ở tuổi 34, trong màu áo của CLB Hải Phòng, Hoàng Vissai vẫn là một trong những cầu thủ nhập tịch có chất lượng tại Việt Nam

Cụ thể, tại lượt về V.League 2019, ngay khi vừa “chân ướt chân ráo” cập bến Hải Phòng, anh đã lập tức chứng tỏ khả năng để giúp đội bóng này trụ hạng thành công

Với chiều cao 1m78 của mình, trung vệ gốc Nigeria càng ngày càng thể hiện được độ quan trọng của mình đối với CLB Hải Phòng khi anh là một gương mặt nguy hiểm trong những pha tranh chấp bóng bổng

Trước thềm V.League 2020, tân binh Hà Tĩnh có những sự thay đổi đáng kể về nhân sự và Lê Tấn Tài là cái tên nhận được nhiều chú ý nhất (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Cầu thủ quê Khánh Hòa này được đánh giá là một trong nhưng gương mặt có lối chơi chắc chắn và nhiều cống hiến - điều mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang cần để hoàn thành mục tiêu trụ hạng

Trước khi khoác áo của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, cầu thủ này đã có một hành trang khá dày là 17 năm chơi bóng tại sân cỏ V.League cùng 8 năm khoác áo đội tuyển Việt Nam

Do vậy, Tấn Tài được cho là một cái tên quan trọng với đoàn quân trẻ tuổi của HLV Phạm Minh Đức trong lần đầu tiên thi đấu tại sân chơi V.League

Ngoài ra, với lợi thế là đã có một lần đưa tuyển Việt Nam lên đỉnh khu vực, cựu tuyển thủ Lê Tấn Tài rất có thể sẽ đóng vai trò là “cánh chim đầu đàn” của đội bóng tân binh

Dù đã ở 32 tuổi, nhưng hậu vệ Nguyễn Quốc Long vẫn cho thấy sự bền bỉ, dẻo dai và đang trải qua mùa giải thứ 5 cùng CLB Sài Gòn (Ảnh: Zing)

Với phong độ ổn định của mình, anh vẫn sẽ là một trong những trụ cột của đội bóng miền nam ở mùa giải năm nay (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Trước khi đầu quân cho CLB Sài Gòn, hậu vệ này từng có thời gian dài thi đấu cho đội bóng thủ đô. Suốt những năm tháng khoác áo Hà Nội FC, Nguyễn Quốc Long được coi là một chốt chặn không thể thiếu bên hành lang phải

Do có thể lực tốt và khả năng lên công về thủ khá toàn diện nên anh đã góp một phần khá lớn trong thành công chung của Hà Nội FC

Chính quãng thời gian dài chơi bóng ở CLB Hà Nội đã khiến cầu thủ này am hiểu sâu sắc cách chơi bóng của đội bóng thủ đô, từ đó, có thể khắc chế hiệu quả sức mạnh của đối phương (Ảnh: Thanh Niên)

Trên phương diện chuyên môn, sự có mặt của một hậu về kỳ cựu đang có phong độ này sẽ giúp đội bóng của HLV Phan Văn Tài Em yên tâm hơn ở cánh phải

Tiền vệ công Pape Omar là một gương mặt cực kỹ quen thuộc đối với những người thường xuyên theo dõi V-League, đặc biệt là các trận đấu của CLB Hà Nội (Ảnh: Zing)

Tuy nhiên, nhìn cách Omar chơi bóng, không ai nghĩ cầu thủ người Senegal này năm nay đã 33 tuổi và trở thành một trong những lão tướng của V-League

Mùa giải 2020, Omar cùng những nội binh chất lượng như Văn Quyết, Quang Hải hay Hùng Dũng sẽ là những nhân tố mang tính then chốt trong hành trình bảo vệ cú đúp danh hiệu quốc nội của CLB Hà Nội

Gia nhập đội bóng Thủ đô từ đầu năm 2019, Pape Omar hoà nhập nhanh chóng và trở thành cầu thủ không thể thiếu trong đội hình của Hà Nội FC

Nếu như HLV Park Hang Seo thiếu đi một tiền đạo toàn diện có tốc độ, chiều cao, khả năng dứt điểm đa dạng cũng như khả năng tự xoay sở trong vòng cấm thì chính Pape Omar Faye đã làm được điều này cho Hà Nội FC (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Sau 4 mùa giải khoác áo Thanh Hóa, Đình Đồng quyết định hồi hương để thi đấu cho SLNA từ mùa giải 2019 và trở thành một nút thắt trong hàng thủ của đội bóng xứ nghệ (Ảnh: Dân Trí)

Trở lại với SLNA, Đình Đồng đã không mất nhiều thời gian để chứng tỏ được khả năng của mình trong màu áo đội chủ sân Vinh (Ảnh: Zing)

Chỉ sau những buổi tập, cựu hậu vệ cánh phải của Đội tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2016 đã chinh phục được niềm tin của Ban huấn luyện SLNA kể cả khi Xuân Mạnh đã hồi phục chấn thương (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Theo thống kê, tại mùa giải 2019, Trần Đình Đồng là một trong những cầu thủ có số trận thi đấu nhiều nhất của SLNA (25 trận). Nhiều thành tích đáng nể của đội bóng xứ Nghệ có công không nhỏ của hậu vệ này

Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng ngự, Trần Đình Đồng còn làm tốt vai trò hỗ trợ tấn công và xử lý gọn hàng các pha bóng của cầu thủ đối phương

