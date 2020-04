Ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2013, Real Madrid đã chi ra gần 100 triệu euro để đưa Gareth Bale về với Santiago Bernabeu. Thời điểm đó, tiền vệ người xứ Wales đã vượt qua Cristiano Ronaldo để trở thành cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất lịch sử

Tuy nhiên, sau 7 năm, Gareth Bale trượt dốc thê thảm về phong độ, kéo theo đó giá trị chuyển nhượng của anh cũng tụt dốc không phanh. Ban lãnh đạo Real Madrid đang tìm một đối tác thích hợp để tống khứ cầu thủ 30 tuổi người xứ Wales trong thời gian sắp tới

Tính đến thời điểm hiện tại, Tottenham được cho là đã liên hệ với "Los Blancos" nhưng đôi bên chưa thể thống nhất về phí chuyển nhượng

Với kỹ thuật hiếm có của mình, Jadon Sancho được cho là tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá Anh và được nhiều đội bóng lớn thèm khát, trong đó, Manchester United là một cái tên nổi bật

MU được loan báo sẵn sàng dồn sức lực và tiền bạc để mang Jadon Sancho trở lại Anh. Tuy nhiên, họ sẽ phải đảm bảo các điều kiện từ sao trẻ đang chơi cho Borussia Dortmund

Theo đó, MU sẵn sàng chi hơn 100 triệu euro phí chuyển nhượng cho Dortmund, kèm mức lương 320.000 euro mỗi tuần cho tiền vệ 20 tuổi để hoàn tất thương vụ bom tấn này

Sau khi chuyển đến Real Madrid từ Eintracht Frankfurt vào kỳ chuyển nhượng mùa hè 2019, Luka Jovic đang khiến sự nghiệp cầu thủ của chính mình lao dốc ở tuổi 22

Do đó, Luka Jovic được cho là không phù hợp với lối chơi của Real Madrid dưới thời HLV Zinedine Zidane và đang bị rao bán

Ngay lập tức, tiền đạo người Serbia này đã rơi vào tầm ngắm của CLB Chelsea tại kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020

Manchester United và Juventus đang được cho là muốn xúc tiến nhanh thương vụ trao đổi cầu thủ. Theo đó, Man Utd sẽ để cho Paul Pogba trở lại Serie A và nhận lại trung vệ Matthijs De Ligt

De Ligt có giá khoảng 75 triệu euro, nếu muốn thương vụ diễn ra thuận lợi, có lẽ Juventus sẽ phải các thêm một cái tên khác hoặc trả tiền mặt

Theo đó, trung vệ 20 tuổi người Hà Lan được cho là hợp với triết lý trẻ hoá đội hình của Solskjaer

Sau thất bại với hàng loạt tân binh đắt giá, ban lãnh đạo Barca nhận ra chỉ có Neymar đủ khả năng thay thế vị trí của Lionel Messi trong tương lai

Đội chủ sân Camp Nou đang tìm mọi cách để đưa siêu sao 28 tuổi người Brazil trở lại xứ Catalonia ngay trong hè 2020

Theo tờ Sport của Tây Ban Nha, Paris Saint-Germain sẵn sàng thảo luận về thỏa thuận cho ngôi sao tấn công Neymar. Nhưng nhà vô địch Pháp đã nhiều lần từ chối đàm phán trước đây

Nguồn tin Don Balon cho biết, Paul Pogba đã lên kế hoạch để rời MU. Thậm chí tiền vệ người Pháp còn gửi yêu cầu chuyển nhượng lên BLĐ MU để được gia nhập Real Madrid

Ở chiều ngược lại, MU sẽ để Paul Pogba ra đi nếu nhận được 160 triệu bảng. Real Madrid và Juventus đang là 2 CLB muốn sở hữu tiền vệ người Pháp này

Tờ Don Balon cũng cho biết mục đích chính của HLV Zinedine Zidane trong chuyến đi đến Dubai cách đây không lâu là để thuyết phục Paul Pogba gia nhập Real Madrid

Theo tờ Mundo Deportivo khẳng định, Pierre-Emerick Aubameyang đang rất muốn chuyển tới Barcelona. Dù vậy, với trọng trách thủ quân đang nắm giữ, tiền đạo này sẽ không dễ dàng để nói lời chia tay với Arsenal

Ngôi sao người Gabon đang nhận mức lương 200.000 Bảng/tuần, chưa kể đến những khoản thưởng khổng lồ sau khi chuyển đến Arsenal từ Dortmund vào năm 2018

Tuy nhiên, Arsenal đang có phong độ tệ hại và chỉ xếp thứ 10 tại Ngoại hạng Anh - kém tới 34 điểm so với đội đầu bảng Liverpool. Aubameyang quyết định ra đi với mong muốn tìm kiếm danh hiệu và thi đấu tại Champions League

Là một cái tên nổi bật tại sân Red Bull Arena, Werner hiện đang được ít nhất 3 ông lớn sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ, đó là Real Madrid, Bayern Munich và Chelsea

Trong số này, Chelsea là ứng viên tiềm năng hơn cả bởi The Blues đang rất cần một chân sút tầm cỡ để chia lửa với Tammy Abraham, đặc biệt trong bối cảnh những Michy Batshuayi hay Olivier Giroud chỉ là những "phế nhân" và đang đếm từng ngày rời Stamford Bridge

Ngoài ra, Bayern cũng rất thèm khát Werner, bằng chứng là họ đã theo dõi tiền đạo 23 tuổi từ những mùa hè trước thay vì bây giờ mới để ý

