Chiếc xe ở các thành viên Liverpool được CĐV chào đón nồng nhiệt khi tiến về sân Anfield để chuẩn bị cho trận đấu tiếp Chelsea Lữ đoàn Đỏ đã vô địch sớm 7 vòng và ấn định trận đấu ở vòng 37 này là màn nâng cúp Đầy hưng phấn, Liverpool áp đảo hoàn toàn đối thủ từ thời điểm nhập cuộc Họ dẫn trước 3-0 sau 43 phút thi đấu Các bàn được ghi do công của Naby Keita, Trent Alexander-Arnold (phải)... ... và Georginio Wijnaldum Một màn dạo chơi đúng nghĩa của nhà ĐKVĐ Chelsea, với mục tiêu bảo toàn vị trí trong top 4, cũng gắng gượng ghi 3 bàn... ... do công của Giroud, Abraham và Pulisic, tuy nhiên họ vẫn phải chịu thêm 2 bàn thua nữa và nhận kết quả chung cuộc 3-5 3 điểm tuyệt vời sau bữa tiệc bàn thắng giúp bữa tiệc ăn mừng của Liverpool trở nên ý nghĩa hơn Đội trưởng Jordan Henderson nâng cao chiếc cúp vô địch cho Lữ đoàn Đỏ sau 30 năm chờ đợi Đây là lần đầu tiên họ vô địch trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh Lần cuối cùng The Kop đăng quang ở giải vô địch quốc gia (Football League) là năm 1990, khi Premier League còn chưa ra đời Chiến quả này đồng thời giúp The Kop sở hữu 19 lần lên ngôi ở giải quốc nội, kém Man United 1 lần Sân Anfield dù không có khán giả nhưng vẫn nổi lửa sôi động chào đón nhà vô địch Pháo hoa cũng được bắn... ... để tôn vinh đội bóng xuất sắc nhất Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn đi vào lịch sử với tư cách đội vô địch sớm nhất: 7 vòng Kỷ lục trước đó thuộc về Man City (2017/18) và Man United (2000/01), với việc lên ngôi sớm 5 vòng Ba cầu thủ người Brazil có những đóng góp quan trọng cho thành công của The Kop lần lượt từ trái qua: Firmino, Alisson Becker và Fabinho Sau 37 vòng, Liverpool ghi được tới 82 bàn (sau mỗi Man City) và để thủng lưới 32 (ít nhất giải) Dù không thể bước vào "ngôi nhà 100" dành cho những đội vô địch sở hữu hơn 100 điểm... ... nhưng Liverpool vẫn lập kỷ lục của chính mình với mùa giải đầu tiên có tới 31 trận thắng Nhà vô địch Premier League 2019/20 vẫn còn 1 trận đấu cuối cùng để tự cải thiện thành tích và phá kỷ lục của mình. Một lần nữa xin được chúc mừng Liverpool với màn đăng quang đáng nhớ này!

