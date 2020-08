Dù chênh nhau 1 khóa nhưng đội 10A5 (trái) và đội 11A1 được đánh giá cân tài cân sức nhờ lực lượng đồng đều của hai bên Hai đội đã cống hiến một trận chung kết mãn nhãn với nhiều tình huống hấp dẫn Tuy nhiên, họ bất phân thắng bại trong 50 phút thi đấu chính thức Điều đó khiến hai đội phải phân định nhà vô địch bằng loạt luân lưu đầy may rủi Trên chấm đá phạt, các cầu thủ 10A5 đã may mắn hơn, giành chiến thắng 3-2 để đoạt cúp vô địch Lê Văn Thiêm League 2020 Khoảnh khắc nâng cúp của thầy trò lớp 10A5 Tập thể này hứa hẹn sẽ cung cấp nhiều nhân tố quan trọng cho đội tuyển trường Lê Văn Thiêm đá giải thành phố trong tương lai Dù rất nỗ lực nhưng may mắn không mỉm cười, đội 11A1 chấp nhận đoạt HCB Dù sao đây cũng là phần thưởng tuyệt vời cho một mùa giải đáng nhớ của họ Đội giành giải Ba là 10A8 Giải Phong cách thuộc về đội 11A7.

