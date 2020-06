19h ngày 6-6-2020, sân Hàng Đẫy chứng kiến trận thư hùng giữa đương kim vô địch Hà Nội với đối thủ nhiều duyên nợ HAGL. Hơn một vạn khán giả đã có mặt tại sân cổ vũ hai đội, cũng như để thưởng thức bóng đá sau thời gian dài V-League tạm nghỉ vì dịch Covid-19. Khu khán đài A sân Hàng Đẫy xuất hiện hai vị khách đặc biệt: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ (bên trái) và Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trò chuyện cùng Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam Lê Khánh Hải. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng ông bầu Đỗ Quang Hiển của CLB Hà Nội trên khán đài. Đồng chí Bí thư Thành ủy cùng các đại biểu xuống sân tặng hoa hai đội bóng trước trận. Người đứng đầu Thành ủy Hà Nội tươi cười, tặng hoa đội trưởng đội khách HAGL Nguyễn Tuấn Anh. Sau đó, ông tiến tới tặng hoa đội trưởng Nguyễn Văn Quyết của chủ nhà Hà Nội. Các đại biểu cùng thành viên hai đội bóng, khán giả thực hiện nghi thức chào cờ trước trận đấu. Trước khi trở lại khán đài theo dõi trận đấu, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã tới cabin đội Hà Nội, bắt tay và động viên từng thành viên. Ông nán lại trò chuyện và động viên thủ môn Bùi Tấn Trường - tân binh vừa gia nhập đội chủ sân Hàng Đẫy. Với quyết tâm chiến thắng, đội chủ nhà tung ra đội hình mạnh nhất, trong đó có nhiều ngôi sao gốc Hà Nội như Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Quyết... Cả hai đội đều sử dụng tối đa số lượng ngoại binh là 3 người/đội. Trận đấu diễn ra quyết liệt, hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cùng Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải trên khán đài. Đội trưởng Văn Quyết trong một pha đi bóng trong hiệp 1. Phút 23, Văn Quyết đi bóng khéo léo lừa qua thủ môn Bửu Ngọc, trước khi dứt điểm vào khung thành trống mở tỉ số cho chủ nhà Hà Nội. Tiền vệ gốc Hà Nội ăn mừng bàn thắng đánh dấu sự trở lại của CLB Hà Nội ở V-League 2020. Với lối chơi sắc nét cùng sự cổ vũ của hơn 1 vạn khán giả nhà, các cầu thủ Hà Nội tiếp tục thăng hoa. Rimario hoàn tất cú đúp trước khi trận đấu khép lại. Chung cuộc, Hà Nội thắng giòn giã 3-0, qua đó vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 6 điểm sau ba lượt trận, còn HAGL tụt xuống vị trí thứ 9.

