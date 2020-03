Bước vào trận đấu ở vòng 29 Premier League tối 8-3, cầu thủ Chelsea và Everton không bắt tay nhau do yêu cầu của BTC nhằm phòng tránh sự lây lan của dịch Covid-19 Chelsea vắng 5 trụ cột là Abraham, Kante, Kovacic, Pulisic hay Jorginho nhưng lại chơi áp đảo từ thời điểm nhập cuộc Ngay phút 14, Mason Mount đã đưa The Blues vươn lên dẫn trước sau cú dứt điểm quyết đoán Đây là lần đầu tiên Mount ghi bàn cho Chelsea kể từ tháng 12 năm ngoái Khởi đầu như mơ với đội bóng áo xanh Bàn mở tỉ số sớm giúp Chelsea càng chơi càng hay Chỉ 7 phút sau đó, Pedro, người kiến tạo để Mount mở tỉ số, tự ghi tên mình lên bảng điện tử... ... với pha phá bẫy việt vị rồi băng xuống sút tung lưới Pickford 2-0 là tỉ số khép lại hiệp 1 áp đảo của đội chủ nhà Phút 51, tới lượt Willian cho thấy giá trị với bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 Đây mới là bàn thắng thứ 5 của tiền vệ người Brazil cho Chelsea mùa này Chưa dừng lại ở đó, phút 54, Giroud dễ dàng nới rộng cách biệt thành 4-0 Tiền đạo người Pháp vẫn cho thấy giá trị dù có lúc tưởng như đã phải ra đi Dù không ghi bàn, nhưng "thần đồng" 18 tuổi Billy Gilmour được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận... ... nhờ màn trình diễn cực kỳ thuyết phục ở tuyến giữa của The Blues Với trận thắng 4-0 này, Chelsea có 48 điểm sau 29 vòng, vững vàng ở vị trí thứ 4. Thầy trò HLV Lampard cũng áp sát vị trí thứ 3 của Leicester City, khi chỉ còn kém 2 điểm (đá nhiều hơn 1 trận).

