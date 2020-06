Rạng sáng 26-6 theo giờ Việt Nam, Liverpool chính thức trở thành nhà tân vô địch Ngoại hạng Anh sau khi Man City để thua 1-2 trên sân Chelsea. Đoàn quân của Jurgen Klopp vô địch sớm 7 vòng với 23 điểm nhiều hơn Man Xanh Ngay thời điểm Chelsea dẫn trước Man City ở cuối trận... ... các CĐV Liverpool đã tràn ra đường mở hội Đây là chức vô địch được dự báo trước của đội bóng thành phố Cảng Màn ăn mừng diễn ra ở thời điểm dịch Covid-19 còn phức tạp... ... nhưng không vì thế mà các CĐV Liverpool bớt đi sự cuồng nhiệt Trái lại, nó càng khiến CĐV The Kop phấn khích hơn Hàng nghìn người hâm mộ Lữ đoàn Đỏ đổ về sân Anfield ăn mừng chiến tích của đội nhà Tất cả sung sướng vỡ òa... ... với chức vô địch mà họ đã chờ đợi mòn mỏi suốt 30 năm qua Đây là lần đầu tiên Liverpool vô địch Ngoại hạng Anh Sân Anfield thực sự đã được "nhuộm đỏ" từ mặt đất cho tới bầu trời với pháo khói và pháo sáng Lần cuối cùng The Kop đăng quang ở giải vô địch quốc gia (Football League) là năm 1990, khi Premier League còn chưa ra đời Chiến quả này giúp The Kop sở hữu 19 lần lên ngôi ở giải quốc nội, kém Man United 1 lần Không chỉ lên ngôi, Liverpool còn đi vào lịch sử với tư cách đội vô địch sớm nhất: 7 vòng Kỷ lục trước đó thuộc về Man City (mùa 2017/18) và Man United (2000/01), với việc lên ngôi sớm 5 vòng Sau 31 vòng của mùa này, Liverpool mới để thua duy nhất 1 trận CĐV đeo mặt nạ Jurgen Klopp, Salah và Henderson, những người làm nên thành công cho Liverpool Tính đến thời điểm này, Lữ đoàn Đỏ ghi được tới 70 bàn (sau mỗi Man City) và để thủng lưới 21 (ít nhất giải) Bộ đôi Salah và Mane đóng góp tới 32 bàn trong số đó còn thủ thành Alisson có nhiều trận giữ sạch lưới nhất với 12 trận HLV Jurgen Klopp cũng cho thấy sự vượt trội khi 7 lần giành danh hiệu HLV xuất sắc nhất tháng ở Premier League Ở 7 vòng còn lại của mùa giải 2019/20, chỉ cần giành thêm 15 điểm tương đương 5 trận thắng, Liverpool sẽ có 101 điểm và trở thành đội vô địch Premier League với điểm số cao nhất lịch sử. Một lần nữa, xin được chúc mừng các CĐV Liverpoool!

