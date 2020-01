Dù mẫu áo mừng Tết Nguyên đán đã được giới thiệu từ trước, nhưng phải đến hôm qua, các cầu thủ M.U mới lần đầu tiên mặc áo khởi động trước trận với thiết kế sặc sỡ đậm chất Á đông này Hình con rồng là họa tiết chủ đạo của chiếc áo. Đây vốn là hình ảnh quen thuộc trong văn hóa phương Đông Lượng CĐV M.U ở châu Á là một con số khổng lồ Nhà tài trợ Adidas đã rất tinh tế và thức thời khi cho ra đời mẫu thiết kế này Dù chỉ là một mẫu áo mặc khi khởi động... ... nhưng nó đã tạo nên sức hút lớn khi được các ngôi sao M.U khoác lên mình Năm 2008, năm Tý gần nhất, M.U từng vô địch Champions League sau khi đánh bại Chelsea Chưa biết M.U có thành tích gì ở mùa này không, nhưng chiếc áo mới dường như đã mang lại may mắn cho họ trong trận gặp Norwich City Sau 3 trận liền không thắng, Quỷ đỏ đã giải tỏa cơn khát bằng màn đè bẹp đội khách 4-0 Rashford mở tỉ số cho M.U ngay phút 27 Phút 52, tiền đạo này hoàn tất cú đúp, nhân đôi cách biệt cho M.U trên chấm 11m Đội chủ sân Old Trafford chưa dừng lại ở đó Chỉ ít phút sau, đến lượt Martial lập công Từ pha đá phạt góc nhanh, Mata tạt bóng chính xác để Martial đánh đầu ghi bàn ở cự ly gần. 3-0 cho M.U! Mata (trái) chơi tốt ở trận này với 2 pha kiến tạo Rashford và Martial cũng cho thấy phong độ rất cao, khi số 10 đã có 14 bàn và số 9 có đúng 9 bàn ở mùa này Chiến thắng 4-0 của Quỷ đỏ được hoàn tất ở phút 76, do công của tiền đạo vào sân thay người Greenwood. Kết quả này giúp M.U đứng thứ 5 trên BXH với 34 điểm, tiếp tục bám đuổi Chelsea với 5 điểm ít hơn.

