Nàng “búp bê Nga” Masha Sharapova từng trải qua nhiều mối tình đình đám được nhiều người hâm mộ và giới truyền thông quan tâm. Nhưng trong đó, phần lớn là những mối tình buồn khi lúc thì chỉ là tình yêu thoáng qua, đến rất nhanh và cũng rời đi chóng vánh; đôi lúc những mối tình tưởng chừng như đã gắn bó thì bỗng tan vỡ bởi những lý do đáng tiếc Trong đó phải kể đến mối tình đẹp nhưng đến nhanh và qua nhanh của tay vợt người Nga với nam ca sĩ Adam Levine (thành viên nhóm nhạc Maroon 5) vào năm 2005 Vào 4-2006, sự xuất hiện của Adam Levine trong tiệc sinh nhật lần thứ 18 của Sharapova khiến nhiều người cho rằng Sharapova đang bí mật hẹn hò với ca sĩ. Cả hai được cho là đã “phải lòng” nhau sau lần gặp đầu tiên tại một quán rượu ở New York vào 9-2005. Không lâu sau đó, cả hai không còn xuất hiện cùng nhau khiến chuyện tình đi vào quên lãng Và dĩ nhiên, cũng có những chàng trai đã cùng gắn bó với Sharapova nhiều năm, như Sasha Vujacic hay Grigor Dimitrov Giữa Sharapova và anh chàng bóng rổ Sasha Vujacic từng có thời gian gắn bó mặn nồng tới 4 năm với nhiều kỷ niệm đẹp Thậm chí cả hai đã đính hôn, nhưng sau đó thay vì tiến tới hôn nhân thì Sharapova và Sasha Vujacic lại đường ai nấy đi. Lý do tan vỡ là bởi Slovenia là người quá gia trưởng. Anh thích kiểm soát cô khiến tay vợt người Nga không thể chịu đựng được áp lực Sau khi kết thúc mối tình với người yêu lớn tuổi hơn mình, Sharapova và Grigor Dimitrov - người trẻ hơn cô 4 tuổi bắt đầu hẹn hò Tay vợt người Bulgaria - Grigor Dimitrov cùng Sharapova chia sẻ ngọt bùi qua từng giải đấu suốt 2 năm gắn bó Tưởng chừng như đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình thì số phận lại trêu ngươi tay vợt người Nga - Sharapova. Grigor Dimitrov thường xuyên bị báo giới phát hiện lén lút hẹn hò với người khác sau lưng Sharapova, điều này đã dẫn đến cái kết chia tay của cặp đôi Ngay sau khi chia tay Sharapova vào năm 2015, Grigor Dimitrov hẹn hò cùng “đàn chị” Serena Williams. Như vậy là thêm một lần nữa, chuyện tình của Sharapova tan vỡ đầy một cách đầy xót xa. Sharapova từng chia sẻ trong tự truyện của mình rằng Grigor Dimitrov chưa từng xem cô là người phụ nữ quan trọng nhất trong đời anh Sau khi rời xa Grigor Dimitrov hơn 1 năm, Sharapova bắt đầu tình yêu với doanh nhân Alexander Gilkes, anh lớn hơn cô tới 8 tuổi Có lẽ sự chững chạc của Alexander Gilkes đã giúp họ gắn bó bên nhau suốt 4 năm qua tới nay Truyền thông đồn đoán rằng Alexander Gilkes và Sharapova sắp kết hôn. Nếu điều đó xảy ra, đây sẽ là cái kết có hậu cho câu chuyện tình duyên vốn đầy trắc trở của nàng “búp bê Nga” Sharapova Cũng chính thời điểm tình yêu của Sharapova đang thăng hoa thì “búp bê Nga” bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 32 vào này 26-2 Tuy giã từ sự nghiệp là điều tiếc nuối nhưng hy vọng rằng, điều này sẽ phần nào giúp Sharapova có thêm nhiều thời gian vun đắp và xây dựng hạnh phúc cho mình

