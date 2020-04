Đầu năm 1998, David Beckham và Victoria "Posh Spice" Adams tuyên bố đính hôn khi đã hẹn hò được khoảng một năm Dù là cặp đôi đẹp nhất nước Anh thời điểm đó, nhưng mối quan hệ giữa họ lại nhận nhiều “gạch đá” hơn là những lời chúc phúc Ngày 4-7-1999, Victoria chính thức mang họ Beckham sau lễ thành hôn đình đám. Lúc này, cả hai đã có với nhau bé Brooklyn, mới được hơn 1 tháng tuổi Cặp vợ chồng ăn mặc sành điệu trong một sự kiện của Versace ở London năm 1999 Thời điểm này, Becks đang rất thành công cùng M.U... ... còn Vic cũng thăng hoa cùng nhóm nhạc đình đám Spice Girls Beckham và vợ dính nhau như hình với bóng Họ không rời nhau nửa bước ở mọi sự kiện góp mặt Becks và Vic tham dự lễ trao Giải thưởng âm nhạc NRJ năm 2001 Beckham phong trần và bụi bặm xuất hiện cùng vợ ở "Capital FM Party In The Park" Cặp đôi người Anh trên đường phố New York (Mỹ) năm 2002 Becks lúc này đã 27 tuổi và ngày càng hoàn thiện vẻ lịch lãm, đàn ông David và Victoria Beckham ăn mặc "ton sur ton" ở lễ trao giải MTV tại Los Angeles, California (Mỹ) Hai vợ chồng xem quần vợt ở Madrid năm 2003 David Beckham nhận tước hiệu OBE năm 2004, hai năm sau khi con trai thứ hai Romeo chào đời Lúc này gia đình Becks đã trải qua nhiều sóng gió từ mối quan hệ của tiền vệ điển trai... ... nhưng họ vẫn đứng vững trước dư luận Cặp đôi tại buổi ra mắt Học viện David Beckham ở Beverly Hills, California năm 2005 Ông bà Becks đến Rome dự đám cưới của Katie Holmes và Tom Cruise năm 2006 Beckham và vợ xuất hiện ở London năm 2007. Lúc này anh đã rời Real Madrid để đầu quân cho Los Angeles Galaxy ở giải MLS Họ tham dự một sự kiện thể thao năm 2007 tại London, Anh Thời điểm này, vẻ đẹp của Beckham đã đạt đến đỉnh cao... ... còn Victoria ngày càng hoàn thiện và sắc sảo Vợ chồng Beckham trở thành gương mặt đại diện của đồ lót Emporio Armani năm 2009 Lúc này, vợ chồng Beckham đã có 4 người con là Brooklyn, Romeo, Cruz và cô út Harper. Becks cũng rất thành đạt ở tuổi 45, khi là ông chủ của CLB Inter Miami tại giải MLS và sở hữu khối tài sản khoảng 900 trăm triệu USD.

