Vẫn là nhà tài trợ trang phục Nike, nhưng mùa tới logo số 3 của nhà mạng "Three" sẽ xuất hiện trước ngực áo Chelsea thay vì Yokohama như những năm qua Thiết kế mới của The Blues đơn giản với màu xanh quen thuộc và những đường bo ở cổ áo, tay áo màu xanh đậm. Thân áo xuất hiện nhiều lỗ nhỏ được tạo hình đan xen Chân sút Tammy Abraham trong hình ảnh mới được Chelsea giới thiệu Còn đây là Christian Pulisic Cũng như mùa giải năm ngoái, hầu hết các CĐV đội bóng áo xanh đều cảm thấy thất vọng với thiết kế áo đấu mới của đội nhà "Nó xấu đến mức nhàm chán", một CĐV Chelsea bình luận "Số 3 làm hỏng cả chiếc áo. Chúng ta định chỉ đứng thứ ba hay sao", một người hâm mộ The Blues khác thêm vào Mặt lưng của mẫu áo đấu Chelsea 2020/21 Còn đây là bộ áo nỉ mới mà thầy trò Frank Lampard sẽ mặc vào mùa lạnh Áo thủ môn mùa tới của Chelsea cũng đơn điệu và không khá hơn 2h15 rạng sáng 2-7, Chelsea sẽ có chuyến làm khách ở West Ham để củng cố vị trí thứ 4 trên BXH.

