1. Maarten Vandevoordt

Mới hơn 17 tuổi đã cao tới 1m88, Vandevoordt được mô tả là một “Courtois mới” của bóng đá Bỉ. Thủ môn trẻ này có phản xạ tuyệt vời và kỹ năng bắt bóng điêu luyện. Vandevoordt được dự báo sẽ sớm trấn giữ khung thành một CLB lớn tại châu Âu, thay vì Genk như hiện tại. 2. Benoit Badiashile

Dù chỉ mới bước qua tuổi 18, hậu vệ người Pháp nhanh chóng chứng minh tiềm năng lớn của mình trong màu áo AS Monaco. Cao 1m92, tốc độ tốt, khả năng đọc tình huống tuyệt vời... là những gì giúp anh được giới chuyên môn so sánh với đàn anh nổi tiếng Kalidou Koulibaly. 3. Eric Garcia

Eric Garcia từng được nhìn nhận như một Gerard Pique mới của Barcelona. Cầu thủ 18 tuổi là viên ngọc quý của lò đào tạo La Masia, trước khi sang Man City của HLV Pep Guardiola. Anh đang phát triển mạnh mẽ và sớm muộn gì Pep cũng giúp Eric trình làng ở Premier League. 4. Pedri

Pedri có tên đầy đủ là Pedro Gonzalez Lopez, chơi ở vị trí tiền vệ tấn công cho Las Palmas. Mới 17 tuổi, anh đã là trụ cột của đội và đang được cả Barca lẫn Real Madrid đưa vào tầm ngắm. 5. Yari Verschaeren

Bóng đá Bỉ liên tục sản sinh ra những tài năng lớn trong khoảng hơn 1 thập kỷ qua và Yari Verschaeren là một trường hợp như vậy. Tiền vệ này hiện đang khoác áo Anderlecht, mới 18 tuổi nhưng đã đá chính 19 trận và ghi 2 bàn. Verschaeren chính là niềm hy vọng của Bỉ thời kỳ “hậu Hazard” sắp tới. 6. Eduardo Camavinga

Mới chỉ bước sang tuổi 17 chưa lâu, Camavinga đã thường xuyên đá chính ở Ligue 1 trong màu áo Rennes. Cậu nhóc tuổi teen người Pháp gây chú ý từ chiến thắng ấn tượng 2-1 trước PSG. Camavinga cũng được biết đến là cầu thủ trẻ nhất lịch sử kiến tạo thành bàn ở Ligue 1. Khả năng tranh chấp tuyệt vời cùng nhãn quan chiến thuật tốt là yếu tố giúp Camavinga được M.U, Barca cùng nhiều ông lớn khắp châu Âu theo sát. 7. Ansu Fati

Thêm một sản phẩm ưu tú nữa của lò La Masia danh tiếng. Ở tuổi 17, Ansu Fati may mắn được Barcelona “trình làng” trong thời điểm Messi gặp chấn thương. Tài năng sinh năm 2002 đã gây ấn tượng rất mạnh khi ghi 2 bàn và kiến tạo 1 sau 7 lần ra sân cho đội chủ sân Nou Camp. Nhiều đội bóng đang muốn giành lấy Fati từ Barca, bất chấp CLB này coi anh là biểu tượng của tương lai khi Messi giải nghệ. 8. Fabio Silva

Sau Joao Felix, bóng đá Bồ Đào Nha lại chào đón một thần đồng mới chỉ 17 tuổi là Fabio Silva. Tiền đạo của Porto đang được so sánh với Cristiano Ronaldo. Fabio Silva đang tạo nên một cơn sốt và nếu không nhanh tay “trói chân”, Porto sẽ để mất thần đồng của mình trước sự nhòm ngó của hàng loạt CLB lớn.

