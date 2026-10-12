Thế hệ trẻ kết nối với quá khứ hào hùng của dân tộc từ câu chuyện lịch sử của người trong cuộc

ANTD.VN - Buổi nói chuyện truyền thống nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Thủ đô (19/10/1946 - 19/10/2026) của thầy trò trường THPT Đỗ Mười đã trở thành một bài học lịch sử sống động, mở ra nhịp cầu kết nối thanh thiếu niên với quá khứ hào hùng của dân tộc.

Những bài học lịch sử qua câu chuyện của người tạo một không gian giáo dục đặc biệt.

Khơi dậy lòng tự hào

Với thầy trò trường THPT Đỗ Mười, bài học lịch sử về quá khứ hào hùng của dân tộc đã được xây dựng một cách sống động, mở ra nhịp cầu kết nối thanh thiếu niên với.

Buổi nói chuyện truyền thống không đơn thuần là một sự kiện kỷ niệm, mà là một không gian giáo dục đặc biệt giúp học sinh THPT thấu hiểu sâu sắc tinh thần “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” — giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh của Lực lượng vũ trang Thủ đô trong suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành.

Những ký ức không thể phai mờ từ các cựu chiến binh đã khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ tình cảm biết ơn sâu sắc với thế hệ cha anh.

Thay vì tiếp nhận kiến thức qua trang sách khô khan, các em học sinh đã được lắng nghe trực tiếp những câu chuyện chiến đấu anh dũng, sự hy sinh thầm lặng qua lời kể của các "nhân chứng sống". Những ký ức không thể phai mờ, những giọt nước mắt lăn trên má các cựu chiến binh chính là sợi dây tinh thần lay động lòng người, khơi dậy trong lòng thế hệ trẻ tình cảm biết ơn sâu sắc đối với thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Thầy Đỗ Văn Nam, Hiệu trưởng trường THPT Đỗ Mười cho biết, hoạt động giáo dục này góp phần giúp học sinh nâng cao ý thức tự giác trong học tập, vun đắp lý tưởng sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Bồi đắp lý tưởng cách mạng và ý thức trách nhiệm

Chương trình góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Đối với lứa tuổi học sinh THPT - giai đoạn quan trọng trong việc hình thành nhân cách và thế giới quan - những bài học lịch sử từ thực tiễn có sức tác động vô cùng to lớn.

Các em học sinh đã có cái nhìn toàn diện, gần gũi hơn về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới.

Thông qua việc khắc họa đậm nét những đóng góp to lớn của lực lượng vũ trang Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, hoạt động này giúp học sinh nhận thức rõ ràng hơn về sứ mệnh của bản thân. Từ đó, các em nâng cao ý thức tự giác trong học tập, rèn luyện và vun đắp lý tưởng sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Không chỉ dừng lại ở những mốc son quá khứ, chương trình còn giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về nhiệm vụ của lực lượng vũ trang Thủ đô trong giai đoạn hiện nay vẫn luôn sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc an ninh, quốc phòng của Thủ đô. Cùng với đó là sự đồng hành trong phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sự gắn kết giữa lịch sử và hiện tại giúp học sinh có cái nhìn toàn diện, gần gũi hơn về hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời đại mới, từ đó nuôi dưỡng hoài bão, ước mơ cống hiến cho đất nước.