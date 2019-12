Ý đồ nào trong việc quân Mỹ quay lại các căn cứ bỏ hoang ở Đông Bắc Syria?

Quân đội Mỹ ở Syria

Theo nguồn tin, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chiến dịch "Mùa xuân Hòa bình", quân đội Mỹ đã rút khỏi 16 căn cứ và trạm kiểm soát ở Syria nhưng các binh sĩ Mỹ vừa trở lại 6 căn cứ trong số này.

Được biết, kể từ khi Tổng thống Donald Trump ra lệnh rút quân khỏi khu vực Đông Bắc Syria sang phía Tây Bắc Iraq vào giữa tháng 10, các quân nhân Mỹ đã quay trở lại và hiện đang tăng cường ở Đông Bắc Syria gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iraq, và trong khu vực có các mỏ dầu.

Tại tỉnh Hasakah, quân đội Mỹ được triển khai trong 5 căn cứ và trạm kiểm soát. Ngoài ra, người Mỹ đang thiết lập thêm hai trạm kiểm soát tại làng Kakhtania và làng Khimo thuộc vùng Qamishli.

Hãng thông tấn Anadolu cho biết, Mỹ dự kiến củng cố an ninh trong khu vực mỏ dầu Hasakah và tăng cường an ninh các khu vực gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Do đó, trong thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ thiết lập thêm các căn cứ và trạm kiểm soát mới.

Theo dữ liệu của hãng tin này, quân đội Mỹ hiện đang đóng tại 11 căn cứ và trạm kiểm soát ở Syria, bao gồm: 5 căn cứ ở Hasakah, 4 cứ điểm ở Deir Ez-Zor và 2 điểm đóng quân ở Raqqa. Tại tỉnh Deir Ez-Zor, binh sĩ Mỹ còn đang xây dựng thêm 2 trạm kiểm soát nữa, nâng tổng số địa điểm có sự hiện diện của quân Mỹ lên con số 13.

Bình luận về vấn đề quân đội Mỹ ồ ạt trở lại đất nước mình, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng, binh sĩ Mỹ hiện diện ở Syria không phải để diệt khủng bố mà để khai thác trái phép và bán dầu kiếm lời.

"Do muốn chiếm đoạt tài nguyên năng lượng của Syria nên Mỹ đã tái triển khai lực lượng để canh giữ các mỏ dầu chiếm đóng trái phép ở phía Đông sông Euphrates, đồng thời cho phép các công ty Mỹ khai thác hàng trăm nghìn thùng dầu mỗi ngày để bán kiếm lời qua tuyến đường ống chạy qua khu tự trị người Kurd ở Iraq", ông Assad viện dẫn.