Xu hướng những vụ thảm sát tại Mỹ tăng lên và trở nên khó lường

Người dân Mỹ tưởng niệm nạn nhân của vụ xả súng tại El Paso, bang Texas đêm 3-8-2019

Những cát chết bất ngờ

Tờ USA Today ước tính, trong năm 2019 tại Mỹ xảy ra khoảng 41 vụ thảm sát với ít nhất 4 người chết/vụ (bao gồm cả hung thủ). Trong số đó, có tới 33 vụ thảm sát bằng súng. Tổng số người thiệt mạng do các vụ tấn công này lên đến 210 người.

Vụ đầu tiên xảy ra vào dịp đầu năm 2019, một người đàn ông 42 tuổi đã dùng rìu giết chết 4 thành viên trong gia đình, bao gồm mẹ, cha dượng, bạn gái và cô con gái 9 tháng tuổi tại hạt Clackamas, bang Oregon. Vụ việc đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người đã bày tỏ sự xót thương đối với những nạn nhân và lên án hành động độc ác của hung thủ.



Chưa đầy 5 tháng sau, ngày 31-5, 12 người khác bị cướp đi mạng sống trong vụ xả súng đẫm máu xảy ra tại tòa nhà chính phủ Mỹ. Tới tháng 8, người dân Mỹ lại bàng hoàng chứng kiến 2 vụ thảm sát liên tiếp diễn ra chỉ cách nhau vài giờ đồng hồ. Cụ thể, đêm 3-8, một thanh niên da trắng xả súng tại siêu thị Walmar ở El Paso, bang Texas khiến 20 người thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Sau đó 13 tiếng, 36 người đã bị thương và 9 người tử vong trong một vụ xả súng khác xảy ra ở khu giải trí ở Dayton, bang Ohio khi một thanh niên đeo mặt nạ bắn liên tiếp vào đám đông có mặt tại khu vực đó. Em gái hung thủ cũng nằm trong số các nạn nhân xấu số. Trong nửa cuối năm 2019, hàng loạt những vụ xả súng khác đã xảy ra tại nhiều bang như Texas, Ohio, Virginia, New Jersy… cướp đi sinh mạng của rất nhiều người vô tội.

Thủ phạm xả súng ở El Paso, bang Texas hồi tháng 8 khiến người dân Mỹ bàng hoàng

Ngày 28-12-2019, khi cả thế giới tất bật chuẩn bị đón năm mới 2020, một vụ tấn công khác tiếp tục xảy ra gần giáo đường Do Thái ở khu vực Monsey, cách thành phố New York 40km về phía Bắc. Khi đó, có ít nhất 100 người có mặt tại hiện trường và thực hiện các nghi lễ của người Do Thái. Kẻ tấn công được cho là một người đàn ông da màu.



Sau khi gây án, thủ phạm lên chiếc ô tô màu xám và bỏ trốn khỏi hiện trường. Các nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu và 2 người trong tình trạng rất nguy kịch. Tuy vụ tấn công không gây ra thương vong lớn, song có thể thấy xu hướng những vụ tấn công tại nơi công cộng ở Mỹ tăng lên nhanh chóng trong năm 2019.

Thông thường các vụ tấn công không được dư luận chú ý nhiều, trừ các vụ xảy ra tại nơi công cộng và có số thương vong lớn. Tuy nhiên, dù nhỏ hay lớn, vụ việc nào cũng đã gây ra những tổn thất về tinh thần và thể xác cho tất cả những người chứng kiến. Tờ USA Today cho biết, trong các vụ thảm sát, hung thủ thường có quan hệ hay quen biết với nạn nhân. Họ hành động do mẫu thuẫn gia đình, ma túy, mâu thuẫn băng đảng hoặc xích mích giữa đồng nghiệp, họ hàng… Song, cũng có nhiều vụ việc, động cơ của hung thủ vẫn còn là ẩn số không thể lý giải. Như vụ thảm sát đầu năm 2019, không ai có thể hiểu được nguyên nhân khiến 1 người con, người chồng, người cha có thể ra tay man rợn như vậy.

Rất khó phòng ngừa

Giáo sư James Densley, nhà nghiên cứu tâm lý tội phạm tại Đại học Metropolitan (bang Minnesota) cho biết, cơ sở dữ liệu của các hãng tin AP, USA Today và Đại học Northeastern đã xác nhận dựa trên những nghiên cứu của chính ông về vấn đề xả súng hàng loạt. Theo đó, những vụ thảm sát hoặc giết người hàng loạt tại Mỹ trong những năm gần đây có xu hướng ngày càng tăng. Trong khi đó, những vụ án mạng, giết người theo kiểu đơn lẻ lại đang giảm dần theo thời gian.



Giáo sư Densley nhận định, các vụ tấn công tại Mỹ có xu hướng gia tăng theo làn sóng. Ví dụ, trong những năm 1970 và 1980, nước Mỹ bàng hoàng trước những vụ án giết người hàng loạt kéo dài trong nhiều năm. Tới những năm 1990, các vụ án của Mỹ lại chủ yếu xoay quanh những vụ xả súng ở trường học và bắt cóc trẻ em.



Bước sang năm 2000, xu hướng phạm tội tại đây hầu hết là khủng bố, bắt cóc con tin. Xu hướng này được gọi là hiệu ứng truyền nhiễm của phạm vi. “Đây đang là năm của những vụ thảm sát kinh hoàng” - ông Densley nói, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về những vụ thảm sát nơi công cộng đang ngày càng gia tăng.

Cảnh sát Mỹ làm việc tại hiện trường vụ tấn công bằng dao cuối năm 2019

Trước các vụ tấn công đẫm máu cũng như tình trạng xả súng tăng nhanh chóng cả về số lượng và mức độ nguy hiểm, chính phủ Mỹ đã vô cùng đau đầu để nghĩ cách giải quyết. Theo cảnh sát, độ tuổi của những kẻ phạm tội cũng đang được trẻ hóa dần. Tờ Washington Post cho hay, những tay súng gây ra các vụ thảm sát tại Mỹ có độ tuổi từ 11 tới 73, nhưng phần lớn trong đó là những người trẻ tuổi hoặc trung niên.



Thống kê cho thấy, độ tuổi trung bình của những tay súng gây án trước năm 2015 là khoảng 34 tuổi và sau đó con số này đã giảm xuống còn 32 tuổi. Thậm chí những năm gần đây, nhiều kẻ xả súng chỉ khoảng 20 tuổi. Đơn cử như vụ tấn công ở El Paso, bang Texas hồi tháng 8 vừa qua, hung thủ chỉ mới 21 tuổi.

Bên cạnh tấn công bằng súng đạn, dao hoặc rìu, thì cũng có nhiều kẻ sử dụng phương cách khác như ra tay bằng cách đốt nhà di động nhằm giết chết những người bên trong. Những dữ liệu trên đã cho thấy, xu hướng những vụ thảm sát tại Mỹ đang ngày càng gia tăng và trở nên khó lường hơn.