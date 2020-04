WHO phản hồi sau khi bị Tổng thống Mỹ cáo buộc thiên vị Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vừa lên tiếng bảo vệ cách phản ứng của tổ chức này với dịch Covid-19 và phản bác đe doạ của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ cắt tiền tài trợ cho WHO.

Vào hôm 7-4, Tổng thống Donald Trump đã đe dọa sẽ cắt ngân sách dành cho WHO sau khi cáo buộc tổ chức này thiên vị Trung Quốc và khuyến cáo sai lệch về đại dịch Covid-19.

Phản ứng trước việc này, Tổng giám đốc WHO Tedros đã hối thúc Mỹ và Trung Quốc cùng nhau hợp tác để ứng phó đại dịch: "Mỹ và Trung Quốc nên hợp tác để chóng lại kẻ thù nguy hiểm này. Tất cả nên tập trung để cứu sống người dân. Làm ơn đừng chính trị hóa virus này. Nếu các người muốn bị lợi dụng và thấy nhiều túi xác hơn thì cứ làm điều đó, còn nếu không thì hãy dừng lại".

Tổng giám đốc WHO kêu gọi Mỹ - Trung Quốc hợp tác chống Covid-19

Theo ông Tedros, Mỹ đã có đóng góp vô cùng lớn trong cuộc chiến chống đại dịch HIV trước đây và thậm chí cả trong chiến tranh Lạnh, Mỹ và Nga đã bỏ qua bất đồng để hợp tác với nhau chống lại bệnh đậu mùa.

Mỹ đang là nước tài trợ nhiều nhất cho WHO với số tiền lên tới 400 triệu USD vào năm 2019, hơn gần gấp đôi nước đứng thứ 2, trong khi đó, Trung Quốc chỉ đóng góp 40 triệu USD cho ngân sách của WHO.

Mặc dù đe dọa cắt giảm ngân sách cho WHO nhưng hiện chưa rõ Tổng thống Donald Trump có thể làm cách nào do việc sử dụng ngân sách liên bang sẽ do quốc hội Mỹ quyết định.

Theo nhiều chuyên gia, nếu Mỹ thực sự cắt giảm ngân sách cho WHO, điều này sẽ mang lại hậu quả vô cùng lớn cho tổ chức này.